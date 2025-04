Mesajul lui Alex Băluță, după ce a fost „uitat” pe bancă la ultimele două meciuri ale FCSB: „Asta e ceea ce contează”

Prezență constantă în echipa FCSB-ului în sezonul regulat, Alexandru Băluță a evoluat foarte puțin în primele cinci etape din play-off, formația „roș-albastră” fiind implicată într-o luptă dură pentru un nou titlu de campioană.

Alexandru Băluță, mesaj pe rețelele sociale după ce a fost lăsat pe bancă la FCSB

Singura partidă din play-off în care Alexandru Băluță a evoluat mai mult pentru FCSB a fost derby-ul cu Dinamo, când a făcut parte din primul 11, fiind înlocuit la pauză. Mijlocașul a fost introdus în prelungiri la disputele cu Rapid și U Cluj, iar la ultimele două dueluri, cu Universitatea Craiova și CFR Cluj, a fost lăsat pe bancă.

În acest context, fotbalistul de 31 de ani a postat un mesaj pe rețelele sociale marți seară. „Succesul nu este final. Eșecul nu e fatal. Curajul de a continua este ceea ce contează”, a transmis Băluță. Citatul îi aparține fostului prim-ministru al Regatului Unit, Winston Churchill.

Alexandru Băluță a semnat cu FCSB în 2023, după cinci ani petrecuți în străinătate, la Slavia Praga și Slovan Liberec, în Cehia, și Puskas Akademia, în Ungaria. Acesta a marcat de șase ori și a oferit cinci pase decisive în cele 45 de partide jucate pentru FCSB în actuala stagiune.

Alexandru Băluță, singurul marcator al FCSB-ului în „dubla” cu Olympique Lyon

din prima manșă a optimilor Europa League. În minutul 68 al meciului de la București, acesta restabilea egalitatea cu un șut frumos, însă francezii au punctat de două ori pe final și s-au impus cu 3-1.

„Sunt fericit pentru această reușită. Dar, e păcat, am muncit mult și am jucat foarte bine. Ei au avut un portar într-o seară mare. Lăsând la o parte finalul, unde am fost descoperiți, cred că un rezultat de egalitate era echitabil” afirma la acel moment fotbalistul de 31 de ani.

Reușita lui Băluță avea să rămână singura a FCSB-ului în acea „dublă”, deoarece Lyon s-a impus clar în returul din Franța, scor 4-0, și a avansat în faza sferturilor, unde în manșa secundă de pe Old Trafford.