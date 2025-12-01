Mesajul emoționant al lui Andrei Vochin de Ziua Națională: „Patriotismul nu se poartă pe piept, ci în fiecare gest mic pe care îl faci pentru România”

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când România urmează să joace un meci internațional, trăiesc aceeași scenă. Eu, care lucrez în Federație, primesc zeci de mesaje. Colegi, prieteni, oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile. Toți îmi spun același lucru: „Să aveți baftă!”. Și de fiecare dată le răspund la fel: „Să AVEM baftă, pentru că echipa națională nu e a Federației. Nu e un club. Ea e a tuturor românilor.”

Acolo, în acel schimb scurt de cuvinte, e toată esența zilei de 1 Decembrie. Naționala nu e un departament. Nu e o instituție. Nu e proprietatea cuiva. E o oglindă a noastră, a tuturor. Și atunci, inevitabil, apare întrebarea: Ce înseamnă să fii patriot într-o țară în care ne amintim de România doar din când în când?

Patriotismul începe acolo unde nu e nicio cameră de filmat

Patriot nu e cel care strigă doar când e lume multă. Patriot e cel care nu scuipă jos, nu fură de la serviciu, nu-și calcă meseria în picioare. E cel care își face treaba cu seriozitate, chiar dacă nu-i spune nimeni „bravo”.

E profesorul care nu abandonează elevii. E medicul care nu pleacă acasă până nu rezolvă un caz. E muncitorul care își respectă orele. E sportivul care își vede de antrenament și când plouă, și când nu-l cheamă naționala.

nu e strigat. Se vede în felul în care muncești.

Patriot e cel care nu se simte superior concetățenilor lui

E ușor să te crezi mai bun decât românii de lângă tine. Așa ne-am obișnuit: să dăm vina pe „ceilalți. Dar patriotismul autentic înseamnă să te uiți în oglindă. Să nu ceri de la țara ta ceea ce nu ești dispus să oferi tu însuți.

Dacă vrei autostrăzi, întâi respectă semaforul. Dacă vrei politicieni corecți, nu întinde mâna după favoruri. Dacă vrei o țară curată, nu arunca ambalajul pe marginea drumului. Patriotismul e reciproc. Țara ne dă, dar și noi trebuie să-i dăm ceva înapoi.

Patriot nu e despre cine pleacă sau cine rămâne

Sunt milioane de români plecați în lume. Unii cred că nu mai sunt ai noștri — ba sunt. Patriot e românul care trimite bani acasă, care își învață copilul limba română, care își sună părinții la fiecare sărbătoare, care poartă tricolorul în suflet, nu în pașaport.

Patriot e și cel rămas, și cel plecat — atâta timp cât nu uită de unde a plecat. Țara nu e un loc. Țara e legătura pe care o păstrezi.

Adevăratul patriotism e să vrei ca România să fie mai bună mâine decât e azi

Nu să te plângi. Nu să renunți. Nu să aștepți să facă alții treaba în locul tău. Să fii patriot înseamnă să crezi că România merită mai mult decât resemnare. Mai mult decât hoție. Mai mult decât minciună. Mai mult decât ghinionul etern cu care ne scuzăm neputințele.

Patriot înseamnă să construiești ceva — oricât de mic. Un copil educat. O meserie făcută bine. O bucată de drum curat în fața porții. O echipă în care lucrezi cu respect. O zi în care ești om, nu doar român.

Țara asta are nevoie de fapte, nu de artificii

De 1 Decembrie, e frumos să ne îmbrăcăm în tricolor. Dar mai frumos ar fi ca, în fiecare 2 Decembrie, 10 Februarie sau 7 August, să facem ceva concret pentru România — fie că suntem pe stadion, în cabinet, în autobuz sau în propria familie.

Pentru că patriotismul nu se măsoară în decibeli, ci în caracter. Iar România nu așteaptă vorbe. Așteaptă oameni.