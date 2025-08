Mesajul lui Cătălin Cîrjan la o zi după derby-ul Dinamo – FCSB 4-3: „Aveți încredere în acest proces!”

. Căpitanul Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj pe rețelele sociale la o zi după victoria contra rivalei din Capitală. Ce a postat tânărul fotbalist al „câinilor”.

Mesajul lui Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 4-3

Dinamo a reușit în sfârșit să o învingă pe FCSB după 5 ani și după ce sezonul trecut a pierdut fiecare dintre cele 5 întâlniri directe (campionat + Cupa României).

Cătălin Cîrjan, a postat un mesaj pe rețelele sociale la o zi după rezultatul care a provocat o mulțime de reacții în fotbalul românesc.

„Am jucat cu inimile pe teren, cu suflet și dăruire, iar rezultatul se vede pe tabelă! Asta e Dinamo: determinare, spirit și sacrificiu! Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi!

Aveți încredere în acest proces – împreună, și în momente bune și în momente grele, suntem o familie!”, a scris Cătălin Cîrjan pe contul său de Facebook.

Ce spunea Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 4-3

Cătălin Cîrjan a trăit din plin victoria obținută în fața FCSB-ului. Căpitanul dinamoviștilor a fost extrem de mândru că echipa sa a câștigat în sfârșit și că a făcut acest lucru într-o atmosferă deosebită.

„O atmosferă incredibilă. Așteptam de foarte mult timp această victorie. O seară minunată, nu am cuvinte. Vorbeam în vestiar că trebuie să continuăm așa. Eu am stat foarte mult pe teren la poze, când am ajuns în vestiar era liniște, nu știu ce s-a cântat.

A fost un derby spectaculos, am dominat, am arătat caracter și că putem să revenim. Nu am început campionatul acesta cum trebuia, dar după seara asta o luăm de la 0 și trebuie să adunăm victorii, să strângem puncte”, declara, printre altele, Cătălin Cîrjan la finalul meciului Dinamo – FCSB 4-3.