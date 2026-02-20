Sport

Mesajul lui Constantin Budescu după ce a împlinit 37 de ani. De ce a eșuat în tentativa de a reveni pe teren

Fotbalistul, care a încântat fotbalul românesc prin execuțiile sale, care i-au adus porecla de Magician, nu a abandonat gândul de a mai juca fotbal, dar nici nu și-a găsit echipă
Catalin Oprea
20.02.2026 | 10:00
SPECIAL FANATIK
Constantin Budescu, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști care au jucat în fotbalul românesc, este acasă. A împlinit ieri 37 de ani și încă nu a abandonat gândul de a reveni pe teren. El a jucat ultima dată la Afumați, în liga secundă.

Constantin Budescu a împlinit 37 de ani

Budi a fost dat afară chiar de primarul orașului, în luna noiembrie, el jucând ultimul său meci pe 25 octombrie, contra celor de la CS Dinamo. Parcursul lui Budescu la Afumați a însemnat șapte meciuri și un gol marcat din penalty.

Fost campion și câștigător al Cupei României, cu Astra Giurgiu, Budescu a avut de transmis un mesaj în ziua în care a mai îmbătrânit cu an. El a îmbrăcat un tricou special, pe care scrie: “Născut în 1989! Nu am 37 de ani, am 18 cu 19 de experiență”

Fotbalistul și a punctat: ”Am mai îmbătrânit un an, dar stau bine… încă mă țin balamalele! Oficial sunt mai bătrân, dar la suflet rămân tânăr… și la minte discutabil!”

A avut niște discuții în Kazahstan

Budescu a mers în această iarnă în Antalya, unde a făcut un mini-cantonament pe cont propriu. El a avut niște promisiuni pentru a semna un contract în Kazahstan, dar discuțiile nu s-au concretizat și a rămas fără echipă.

Fiind liber de contract de câteva luni el poate fi legitimat oricând, în ciuda faptului că perioada de transferuri s-a terminat atât la prima cât și la a doua ligă. Fotbalistul nu mai este însă sigur că până la vară își va găsi echipă.

constantin budescu 37 ani mesaj aniversare revenire kazahstan
Petrolul, Astra Ploiești, DL Yifang, FCSB, Al-Shabab, Damac, Voluntari, Farul și Gloria Buzău sunt echipele pentru care Budescu a mai evoluat în carieră. El a adunat în total 572 de meciuri și 177 de goluri la echipele de club.

Budescu a jucat și 14 meciuri la națională, unde a marcat de cinci ori. El a fost în cărți pentru Campionatul European din 2016, dar Anghel Iordănescu n-a mai apelat la serviciile lui, după ce marcase două goluri în ultimul meci de calificare.

Fanii l-au comparat cu Gigi Becali

În afara faptului că a fost un foarte bun fotbalist, Constantin Budescu este și un bun cântăreț. El obișnuiește să ia microfonul la petreceri, iar contul său de tik-tok abundă de clipuri în care Magicianul face spectacol.

În videoclip postat pe TikTok, Constantin Budescu iese în fața publicului într-o haină specială din lână dedicată ciobanilor. Mai mult de atât, mijlocașul a fredonat refrenul melodiei: „Dulce-i brânza, dulce-i cașul, dar mai dulce-i ciobănașul”, compusă de Daniel Berbecel.

Fanii nu au putut trece ușor cu vederea faptul că „Budi” este îmbrăcat în haine populare. Urmăritorii fotbalistului l-au comparat pe Budescu cu Gigi Becali, aceștia amintind de perioada în care patronul FCSB mergea la stână în aceleași haine și avea grijă de oile sale, iar unul dintre comentarii a sunat astfel: „Ai rămas cu ceva de la nea Gigi”.

