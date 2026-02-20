Mesajul lui Constantin Budescu după ce a împlinit 37 de ani. De ce a eșuat în tentativa de a reveni pe teren

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști care au jucat în fotbalul românesc, este acasă. A împlinit ieri 37 de ani și încă nu a abandonat gândul de a reveni pe teren. El a jucat ultima dată la Afumați, în liga secundă.

Budi a fost dat afară chiar de primarul orașului, în luna noiembrie, el jucând ultimul său meci pe 25 octombrie, contra celor de la CS Dinamo. Parcursul lui Budescu la Afumați a însemnat șapte meciuri și un gol marcat din penalty.

Fost campion și câștigător al Cupei României, cu Astra Giurgiu, Budescu a avut de transmis un mesaj în ziua în care a mai îmbătrânit cu an. El a îmbrăcat un tricou special, pe care scrie: “Născut în 1989! Nu am 37 de ani, am 18 cu 19 de experiență”

Fotbalistul și a punctat: ”Am mai îmbătrânit un an, dar stau bine… încă mă țin balamalele! Oficial sunt mai bătrân, dar la suflet rămân tânăr… și la minte discutabil!”

A avut niște discuții în Kazahstan

unde a făcut un mini-cantonament pe cont propriu. El a avut niște promisiuni pentru a semna un contract în Kazahstan, dar discuțiile nu s-au concretizat și a rămas fără echipă.

Fiind liber de contract de câteva luni el poate fi legitimat oricând, în ciuda faptului că perioada de transferuri s-a terminat atât la prima cât și la a doua ligă. Fotbalistul nu mai este însă sigur că până la vară își va găsi echipă.

Petrolul, Astra Ploiești, DL Yifang, FCSB, Al-Shabab, Damac, Voluntari, Farul și Gloria Buzău sunt echipele pentru care Budescu a mai evoluat în carieră. El a adunat în total 572 de meciuri și 177 de goluri la echipele de club.

Budescu a jucat și 14 meciuri la națională, unde a marcat de cinci ori. El a fost în cărți pentru Campionatul European din 2016, dar Anghel Iordănescu n-a mai apelat la serviciile lui, după ce marcase două goluri în ultimul meci de calificare.

Fanii l-au comparat cu Gigi Becali

În afara faptului că a fost un foarte bun fotbalist, Constantin Budescu este și un bun cântăreț. El obișnuiește să ia microfonul la petreceri, iar contul său de tik-tok abundă de clipuri în care Magicianul face spectacol.

În videoclip postat pe TikTok, Constantin Budescu iese în fața publicului într-o haină specială din lână dedicată ciobanilor. Mai mult de atât, mijlocașul a fredonat refrenul melodiei: „Dulce-i brânza, dulce-i cașul, dar mai dulce-i ciobănașul”, compusă de Daniel Berbecel.

Urmăritorii fotbalistului l-au comparat pe Budescu cu Gigi Becali, aceștia amintind de perioada în care patronul FCSB mergea la stână în aceleași haine și avea grijă de oile sale, iar unul dintre comentarii a sunat astfel: „Ai rămas cu ceva de la nea Gigi”.