Mesajul lui Cosmin Moți pentru suporterii lui Dinamo. Ce spune despre o revenire în „Groapă”. Exclusiv

Cosmin Moți este din această vară noul director tehnic al lui Ludogorets. Fundașul central a decis să își agațe ghetele în cui după nouă ani la campioana Bulgariei, unde a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți jucători.

Dinamovistul a fost eroul lui Ludogorets în dubla cu FCSB din playoff-ul Champions League, când Moți a intrat în poartă și a scris istorie pentru bulgari, iar Gigi Becali de când a intrat în fotbal.

Mesajul special al lui Cosmin Moți pentru suporterii lui Dinamo

FANATIK l-a contactat pe unul dintre cei mai iubiți foști jucători ai lui Dinamo, Cosmin Moți, actualul director tehnic al lui Ludogorets.

Chiar dacă a plecat de la Dinamo de nouă ani, fundașul central a jucat pentru „câini” 215 meciuri și a îmbrăcat tricoul alb-roșu timp de șapte ani, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști de către suporteri.

„Le transmit suporterilor dinamoviști să rămână în continuare alături de jucători pentru că deocamdată sunt singurii care îi pot ajuta”, a declarat Cosmin Moți în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Cosmin Moți despre o revenire la Dinamo

Cosmin Moți și-a început cariera de director tehnic și este extrem de ancorat în proiectul de la Ludogorets, de unde nu își dorește să plece momentan: „Am început aici o treabă și nu mă gândesc să plec de la Ludogorets prea curând. Vom vedea peste câțiva ani unde ne duc drumurile și dacă mă voi întoarce la Dinamo”.

Deși este membru DDB și a rămas apropiat de tot ceea ce reprezintă Dinamo, lui Cosmin Moți îi este extrem de dificil să vorbească despre situația grea în care se află clubul alb-roșu: „Despre Dinamo nu pot să îmi dau foarte mult cu părerea pentru că nu știu foarte multe despre ce se întâmplă acolo și nu vreau să mai vorbesc eu.

Am urmărit așa meciurile când am avut timp, dar chiar nu pot să îmi dau cu părerea. Nu vreau să vin eu din afară și să spun ce se întâmplă la Dinamo”.

Cosmin Moți: „E prima dată când chiar e New Dinamo!”

Fostul jucător al lui Dinamo este încântat că în sfârșit după atâția ani se poate vorbi despre „New Dinamo” și : „De când a început să se vorbească despre New Dinamo e pentru prima data când chiar e New Dinamo. Cei care sunt acolo s-au descurcat bine în primele etape şi chiar îmi doresc din tot sufletul ca Dinamo, cu aceşti copii, să aibă rezultate. Păcat că a trebuit ca Dinamo să ajungă în situaţia asta pentru a începe proiectul New Dinamo.

Trebuia început de mult timp, mai erau jucatori cu experienţă care încă jucau şi îi puteau ajuta. Din păcate, prea tărziu s-a început cu ce trebuia făcut acum câţiva ani. Cred că e un lucru bun pentru ei, îşi dau seama că au şanse mai multe să ajungă la prima echipa a lui Dinamo”, declara Moți la începutul lui august pentru Telekom Sport.

Nu cred că doar noi, oamenii care iubim Dinamo, putem ţine o echipă de nivelul lui Dinamo. Nimeni nu e absurd, e clar că e bine să fie doi-trei jucători experimentaţi pe lângă aceşti copii, dar din punctul meu de vedere, daca ar veni jucători, ar trebui să fie români, care ştiu ce înseamnă Dinamo. Mai bine se încearcă a-i pastra pe ei care cunosc spiritul lui Dinamo şi stiu ce înseamnă acest club. – Cosmin Moți