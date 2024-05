Mesajul lui Costel Gâlcă pentru jucători după Universitatea Craiova – FCSB 2-0: ”Am făcut pasul înapoi”

în fața noii campioane cu golurile marcate de Raul Silva și Andrei Ivan. În urma acestui succes, ”alb-albaștrii” au revenit pe locul 2 în clasament, la egalitate de puncte cu CFR Cluj.

Costel Gâlcă, supărat pe jucători după Universitatea Craiova – FCSB 2-0

La finalul partidei Universitatea Craiova – FCSB 2-0, care a închis etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul oltenilor, Costel Gâlcă, a trimis un avertisment jucătorilor pentru felul cum au abordat jocul după ce au deschis scorul.

”Mă bucură faptul că a marcat Andrei Ivan din nou. Am înscris destul de repede, iar acest lucru a fost foarte important, s-a văzut din atitudinea jucătorilor. După vreo 20 de minute am făcut pasul înapoi și nu am mai ținut de minge.

Am cedat total terenul în repriza a doua, dar am avut câteva contre periculoase, iar apoi am reușit să fructificăm un contraatac. Sunt meciuri decisive pentru noi. Sper să facem un meci bun la Constanța și să plecăm cu cele 3 puncte.

Vlădoiu a făcut meciuri foarte bune. Am preferat să-l băgăm în repriza a doua și s-a văzut că a făcut diferența. Era important pentru noi să câștigăm azi, având în vedere rezultatele din ultimele meciuri”, a declarat Gâlcă.

Cum a trăit Ivan golul marcat

cu a 6-a sa reușită din acest sezon. Atacantul a marcat de 3 orei în 2024, toate golurile sale venind după numirea în funcția de antrenor a lui Constantin Gâlcă.

”Știe (n.r. – Costel Gâlcă) cum să vorbească cu mine, să îmi dea încredere și probabil asta contează. Mi-a dat și Vlădoiu o pasă foarte bună. Doar m-am gândit să pun piciorul. Nici nu am văzut golul. Nu am văzut cum a intrat mingea în poartă”, a spus Ivan.

. Lyes Houri a executat un corner de pe partea stângă și i-a pus mingea pe cap lui Jovan Markovic. Atacantul lui Constantin Gâlcă a profitat de marcajul larg făcut de Ovidiu Popescu și a reluat cu capul de pe picioare.

Mingea a lovit bara porții lui Ștefan Târnovanu și a sărit direct la Raul Silva. Brazilianul în vârstă de 34 de ani a scăpat din marcajul camerunezului Joyskim Dawa și a înscris cu un șut sec printre picioarele portarului de la FCSB.