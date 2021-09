Mesajul lui Cristi Pulhac, după ce a câștigat finala Splash, vedete la apă 2021: “Mulți oameni din producție...”

Sportivul este marele învingător al finalei Splash! Vedete la apă, el fiind desemnat în cadrul ediției care a fost difuzată pe post duminică, 12 septembrie 2021.

Vedeta a avut parte de antrenamente istovitoare și sărituri spectaculoase, lucru pe care jurații de la Antena 1 l-au apreciat încă de la prima sa prestație.

Acum, Cristi Pulhac se bucură de un premiu substanțial, dezvăluind care sunt persoanele care l-au ajutat să ajungă până în marea finală.

Cristi Pulhac, după finala Splash! Vedete la apă. Ce a declarat

Fostul are numai cuvinte de laudă la adresa producătorilor și întregii echipe de la Splash! Vedete la apă, de la Antena 1.

În plus, jucătorul de fotbal nu a uitat nici de cel care l-a împins de la spate în acest show, și anume Piticu de la Simplu, pe numele său real Ionuț Dumitru.

„A fost o experiență super frumoasă și am cunoscut, cu această ocazie, mulți oameni minunați, din producție, dintre concurenți, dar și antrenorii care au fost zi de zi alături de noi și au depus tot efortul să iasă un show grozav. 💦

M-am bucurat că l-am avut lângă mine pe @piticuofficial 🔝, care m-a încurajat, m-a ambiționat și m-a făcut să îmi depășesc limitele. Vă mulțumesc, tuturor‼️ 🎉”, a scris Cristi Pulhac pe .

Cristi Pulhac, sărituri spectaculoase la Splash! Vedete la apă

Sportivul în vârstă de 37 de ani a avut de-a lungul emisiunii de la Antena 1 câteva sărituri impresionante, chiar și de la înălțimea de 10 metri.

Fostul a reușit să impresioneze, în finală una dintre sărituri fiind alături de Piticu de la Simplu. Saltul a primit note uriașe de la jurați.

Jean de la Craiova l-a notat cu 9, la fel și nea Marin. Clara Gherase a apreciat aterizarea frumoasă a lui Cristi Pulhac și i-a dat 7.

„Nu sunt acrobat A fost o săritură grea cea pe care am ales-o, am fost de acord cu ea. Și am zis că pot să o fac”, a spus fostul fotbalist în finala de la Splash! Vedete la apă.