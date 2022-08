Mesajul lui Cristian Tudor Popescu pentru haterii săi: ”Ce s-ar face dacă aș muri mâine? Eu sunt o comoară pentru ei”

Invitat la , Cristian Tudor Popescu a mărturisit că primește multe mesaje de ură și a avut o replică pe măsură pentru cei ce-l jignesc.

Cristian Tudor Popescu, mesaj pentru hateri

Jurnalistul a mărturisit că îi este milă de acești oameni, care altă treabă nu au decât să-l înjure. ”Mie mi-e milă de oamenii ăștia! Vă dați seama ce ar însemna pentru ei dacă eu mor mâine? Eu sunt o comoară pentru ei, dom’le.

Sunt unii despre care eu am impresia că stau din zori și până în noapte așteptând să scriu ceva! Și în primele secunde după ce am publicat, ei deja vin și scriu acolo ceva ce n-are legătură cu textul”, și-a început CTP discursul.

Mai mult, gazetarul a dezvăluit care sunt mesajele ”de bine” pe care le primește: “N-ai murit, boșorogule! Nenorocitule! Comunistule!. Mă fac în toate felurile, probabil că viața lor e brusc mai bună, se simt mai bine, probabil au o stare lăuntrică foarte bună, li se îmbunătățește digestia, circulația, după ce mă înjură pe mine, fără legătură cu nimic.

Dacă ar avea cât de cât legătură cu ce scriu, ar fi în regulă. Dar sunt foarte mulți care practică excreția aceasta, după care sunt ușurați, sunt liberi, cred că sunt și fericiți. În ultimă instanță, mă bucur să-i fac fericiți”.

În concluzie, Cristian Tudor Popescu a adăugat, ironic, că le face un bine acestor hateri. ”Le îmbunătățesc sănătatea acestor hateri”, a punctat CTP.

De asemenea, jurnalistul a mărturisit că a plecat din televiziune, implicit de la Digi, pentru că îi era greață de politica redacțională de acolo. De altfel, gazetarul consideră că nu există nicio televiziune din România unde s-ar vedea colaborator, tocmai din această cauză.

”Păi de-asta scriu și eu, iată, scriu presă sportivă, cu asta rămân, scriu în GSP. În rest, pe mine m-a interesat întotdeauna unde vorbesc și unde scriu. Mi s-a spus: Ce-ți pasă ție că ăla nu știu ce tâmpenii a spus sau că televiziunea aia nu știu ce atitudine a avut. Oriunde am lucrat, am lucrat atâta vreme cât am considerat că e locul meu acolo.

Nu mi-e indiferent dacă lângă mine mai apare un individ care scrie sau vorbește niște chestii de îmi vine greață sau mă revoltă. De aceea, am plecat din niște locuri din presă. Am plecat pentru că nu mai era acolo locul meu. Acum, locul meu nu mai este nicăieri. Mai scriu, firește. Scriu în GSP, scriu în Republica, am și rubrica pe care o păstrez, la Europa FM, Judecata de Joi, dar nu am ce să caut în peisajul de televiziune de astăzi”, a explicat Cristian Tudor Popescu.