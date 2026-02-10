Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristiano Bergodi a avut un mesaj sincer pentru românii din toată lumea după scandalul de la Cluj. Antrenorul lui „U” spune că oamenii din țara noastră îi oferă mai multă recunoștință chiar și decât compatrioții săi
Cristian Măciucă
10.02.2026 | 20:15
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj.
Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost protagonistul unui scandal monstru la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Acuzat că a sărit să îl bată pe Andrei Cordea (26 de ani), antrenorul italian a avut un mesaj emoționant pentru românii de pretutindeni.

Cristiano Bergodi, mesaj emoționant pentru români

Cristiano Bergodi a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit ce injurii i-au fost aduse de către Andrei Cordea. În urma scandalului de la Cluj, cel mai vehement la adresa lui Bergodi a fost Daniel Pancu (48 de ani). Antrenorul lui CFR l-a acuzat pe italian că „a venit în țara lui ca să îi bată jucătorii români”.

Cuvintele lui Pancu l-au deranjat teribil pe tehnicianul lui U Cluj, care nu vrea să mai audă de omologul său de la CFR. În schimb, Cristinao Bergodi, care se simte pe jumătate român, a avut un mesaj emoționant pentru conaționalii noștri.

„Mie îmi pare rău. Nu vreau să aibă o imagine greșită. Eu am venit aici pentru a munci, pentru pasiunea pe care o am pentru această meserie. Eu stau foarte bine aici în România. Toți românii m-au primit bine de când am venit aici în 2005. Dar cred că și pentru comportamentul meu de profesionist. Nu am fost doar unul care a venit aici să câștige niște bani. E normal, este pasiune, dar ai și un interes”, a declarat Cristiano Bergodi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristiano Bergodi antrenează în România de peste 20 de ani

Cristiano Bergodi are toate motivele să se simtă unul de-al nostru. El a venit în România în anul 2005, atunci când a preluat banca tehnică a lui FC Național. De atunci și până în prezent, fostul fotbalist al lui Lazio le-a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi și U Cluj.

„(n.r. – Un comportament de profesionist, nu de mercenar) Nu de mercenar, da, asta am vrut să spun. Și în Italia mă cunosc mai mulți români decât italieni, pentru că, oricum, comunitatea română există în orașul unde locuiesc în Italia. Și la Roma mi s-a întâmplat în vară. Eram la o cină cu un coleg de la Lazio și mi-a zis ‘Ia uite, te cunosc mai bine românii decât italienii’. Eram pe o străduță și am auzit ‘Antrenorul Rapidului, facem o poză?’ ‘Da, cum să nu’. Nu e problemă. Eu sunt bucuros. În țara mea, românii mă cunosc mai bine decât italienii. Eu sunt recunoscător pentru ceea ce mi-a dat fotbalul românesc și niciodată nu o să scuip farfuria din care am mâncat.

(n.r. – Și niciodată nu o să se mai întâmple un eveniment de genul ăsta) Niciodată, niciodată”, a adăugat antrenorul Universității Cluj.

