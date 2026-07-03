Mesajul lui Cristiano Ronaldo pentru Luka Modric după scandalul de la Portugalia – Croaţia 2-1. Ce i-a transmis fostului coleg de la Real Madrid

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Campionatul Mondial din 2026 este ultimul turneu final pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Luka Modric (40 de ani). Cei doi sunt legende pentru toată istoria fotbalului și au împărțit timp de mulți ani vestiarul lui Real Madrid. Ei s-au luat în brațe și au vorbit preț de câteva secunde, după ce Portugalia și Croația s-au întâlnit în șaisprezecimile de finală.

Ce i-a transmis Cristiano Ronaldo lui Luka Modric imediat după Portugalia – Croația 2-1

Portugalia – Croația a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri de la acest turneu final. Naționala lui Luka Modric a deschis scorul imediat după pauză, prin veteranul Ivan Perisic, iar din acel moment s-a declanșat nebunia. Ambele formații au avut ocazii nenumărate, iar Portugalia a reușit să întoarcă scorul prin golurile lui Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos.

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Croația putea trimite meciul în prelungiri, însă Dezamăgit total de rezultat și cu ochii în lacrimi, fiind conștient că aceasta a fost ultima sa apariție la un turneu final, Luka Modric s-a îmbrățișat cu Cristiano Ronaldo și cei doi au schimbat câteva cuvinte.

Starul portughez a dezvăluit după meci ce a discutat cu fostul său coleg de la Real Madrid: „Am jucat foarte multe meciuri alături de Luka și suntem aproape de aceeași vârstă. Este o legendă a fotbalului. I-am spus: «Felicitări pentru tot ceea ce ai realizat. Sper să ne revedem și îți doresc tot ce este mai bun în următorii ani ai carierei tale». A fost o mare plăcere să joc încă o dată împotriva lui”, a declarat Cristiano Ronaldo pentru

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Cristiano Ronaldo a fost impresionat de jocul naționalei sale contra Croației

Croații au avut multe momente în care au dominat Portugalia, însă naționala lui Cristiano Ronaldo a reușit să câștige, după un final dramatic. iar lusitanii au reușit să înscrie aproape 13 minute mai târziu, prin Goncalo Ramos.

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Căpitanul Portugaliei a fost mulțumit de jocul naționalei sale, deși, în realitate, a avut mari lacune: „Am fost impresionat, pentru că victoria de astăzi înseamnă foarte mult pentru noi. Nu doar pentru că am câștigat, ci și pentru felul în care am făcut-o. Știam că va fi un meci foarte greu, deoarece Croația este o echipă extraordinară. După golul meu și după faza de ofsaid, lumea a început să creadă și mai mult în noi. Din acel moment am controlat mai bine jocul, ne-am creat ocazii și cred că am meritat victoria”, a mai spus Cristiano Ronaldo.