Mesajul lui CTP în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”

Legenda lui Mircea Lucescu merge mai departe și este mai mare ca oricând, cel puțin în ochii românilor, care parcă nu și-au dat seama și cât respect a comandat din partea tuturor din fotbalul mondial.

Mesaj emoționant al lui Cristian Tudor Popescu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

Unul dintre cei mai cunoscuți și respectați gazetari din România, Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj plin de emoție în , remarcând anvergura pe care românul a avut-o în fotbalul european.

„Performanța vieții

Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa. Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor.

Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL. M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a fost postarea lui Cristian Tudor Popescu.

Mircea Lucescu, al treilea antrenor ca număr de trofee din istoria fotbalului

Un adevărat pilon al fotbalului modern, un tactician desăvârșit și un strateg cum rar a văzut acest sport, Mircea Lucescu a reușit în cariera sa să atingă niște borne la care mulți doar visează. „Il Luce” a câștigat 35 de trofee și astfel se poziționează pe locul 3 all-time în topul antrenorilor.

Acesta a iubit atât de mult fotbalul, încât s-a luptat și cu boala pentru a fi acolo, alături de echipa națională a României. Ultimele zile și le-a petrecut cu tricolorii, în Turcia, la barajul de calificare la Cupa Mondială, fiind semnul suprem al devotamentul său pentru sportul care i-a dat totul și, în final, l-a răpus.