Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul

Rapid a înregistrat, la Arad, al doilea succes din acest an și rămâne la un punct în spatele liderului U Craiova. Olimpiu Moruțan a intrat bine în meciul cu UTA și a contribuit la golul victoriei printr-un corner executat periculos. Ce a spus patronul giuleștenilor, Dan Șucu, după debutul noii sale achiziții.

Cum a reacționat Dan Șucu după primul meci jucat de Olimpiu Moruțan la Rapid

Robert Niță a dezvăluit marți, la FANATIK SUPERLIGA, care a fost prima impresie a lui Dan Șucu în legătură cu Olimpiu Moruțan și cu succesul extrem de important pe care l-a înregistrat Rapidul pe terenul unei echipe în formă, UTA Arad.

Cum era de așteptat, patronul alb-vișiniilor a fost . Dan Șucu a trăit intens meciul, după ce arădenii au condus cu 1-0. A trecut și în weekend printr-o situație similară, la echipa sa din Italia. „(n.r. Ai vreo reacție de la domnul Șucu, apropo de Moruțan?). Am vorbit dimineața, de-aia am ieșit. Înainte să începem, m-a sunat domnul Șucu. E încântat, Genoa câștigă 3-2 cu emoții (n.r. victoria din Serie A cu Bologna). Cu două extraverale, așa,

Rapidul condus 1-0, chiar asta și spunea seară imediat după meci, zice, ‘uite ce noroc am’, zice, ‘tot timpul echipele la care simpatizez eu, unde sunt acționar, trebuie să fie conduse’. Sunt emoții mari, îți dai seama. Dar e mulțumit. E mulțumit”, a spus Niță.

Când ajunge la Rapid noul atacant al formației, brazilianul Talisson

Analistul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță, a mai dezvăluit o veste bună pentru fanii Rapidului. (23 de ani).

„Mâine (n.r. miercuri, 28 ianuarie) va semna și Talisson, brazilianul, care la fel poate să joace în compartimentul ofensiv. (n.r. Știi ceva de Talisson ? Ai așa vreo idee?) E un jucător cu talie, cu viteză foarte bună, el a fost ochit la 17-18 ani de cei de la Red Bull Salzburg.

Ei stau foarte bine pe scouting. Cred că printre cele mai bune din Europa, adică. E un jucător cu talie și un jucător care la gabaritul pe care îl are, are foarte bună reacție și viteză. Poate să joace în dreapta, poate să joace atacat”, a mai spus analistul FANATIK.