Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul

După un început modest de meci, Rapid și-a revenit la Arad și s-a impus cu UTA, scor 2-1. Ce a spus Dan Șucu după ce Olimpiu Moruțan a intrat și a avut impact asupra cursului partidei.
Adrian Baciu
27.01.2026 | 11:32
Mesajul lui Dan Sucu dupa debutul lui Olimpiu Morutan la Rapid E incantat Ce a gandit cand UTA a deschis scorul
Reacția lui Dan Șucu după primul meci jucat de Olimpiu Moruțan la Rapid. Sursa foto: colaj Fanatik
Rapid a înregistrat, la Arad, al doilea succes din acest an și rămâne la un punct în spatele liderului U Craiova. Olimpiu Moruțan a intrat bine în meciul cu UTA și a contribuit la golul victoriei printr-un corner executat periculos. Ce a spus patronul giuleștenilor, Dan Șucu, după debutul noii sale achiziții.

Cum a reacționat Dan Șucu după primul meci jucat de Olimpiu Moruțan la Rapid

Robert Niță a dezvăluit marți, la FANATIK SUPERLIGA, care a fost prima impresie a lui Dan Șucu în legătură cu Olimpiu Moruțan și cu succesul extrem de important pe care l-a înregistrat Rapidul pe terenul unei echipe în formă, UTA Arad.

Cum era de așteptat, patronul alb-vișiniilor a fost încântat de această evoluție a trupei lui Costel Gâlcă. Dan Șucu a trăit intens meciul, după ce arădenii au condus cu 1-0. A trecut și în weekend printr-o situație similară, la echipa sa din Italia. „(n.r. Ai vreo reacție de la domnul Șucu, apropo de Moruțan?). Am vorbit dimineața, de-aia am ieșit. Înainte să începem, m-a sunat domnul Șucu. E încântat, Genoa câștigă 3-2 cu emoții (n.r. victoria din Serie A cu Bologna). Cu două extraverale, așa,

Rapidul condus 1-0, chiar asta și spunea seară imediat după meci, zice, ‘uite ce noroc am’, zice, ‘tot timpul echipele la care simpatizez eu, unde sunt acționar, trebuie să fie conduse’. Sunt emoții mari, îți dai seama. Dar e mulțumit. E mulțumit”, a spus Niță.

Când ajunge la Rapid noul atacant al formației, brazilianul Talisson

Analistul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță, a mai dezvăluit o veste bună pentru fanii Rapidului. Miercuri, la echipa lui Costel Gâlcă va ajunge și vârful brazilia Talisson de Almeida (23 de ani).

Mâine (n.r. miercuri, 28 ianuarie) va semna și Talisson, brazilianul, care la fel poate să joace în compartimentul ofensiv. (n.r. Știi ceva de Talisson ? Ai așa vreo idee?) E un jucător cu talie, cu viteză foarte bună, el a fost ochit la 17-18 ani de cei de la Red Bull Salzburg.

Ei stau foarte bine pe scouting. Cred că printre cele mai bune din Europa, adică. E un jucător cu talie și un jucător care la gabaritul pe care îl are, are foarte bună reacție și viteză. Poate să joace în dreapta, poate să joace atacat”, a mai spus analistul FANATIK.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
