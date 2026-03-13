Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”

David Popovici nu este doar un înotător de top la nivel mondial și, deja, un sportiv de legendă pe care l-a dat România lumii, ci și un tânăr cu o inteligență peste medie. La cei 21 de ani ai săi, campionul olimpic se remarcă periodic prin aparițiile sale publice extrem de articulate. Mesajul transmis recent de medaliatul cu aur de la Paris care a devenit aproape instant viral în rândul fanilor săi.

David Popovici, mesajul transmis în timp ce se deplasează cu trenul: ”Îți faci prea multe griji pentru cineva care…”

În august 2022, imediat după ce a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la CE de la Roma, la vârsta de doar 17 ani, David Popovici urca pe contul său de Facebook un citat motivațional aparținând unuia dintre cei mai mari antrenori din baschetul american. E vorba de regretatul John Wooden.

”Succesul vine atunci când știi că ai depus întregul efort pentru a face bine și pentru a deveni atât de bun pe cât ești capabil să fii”, a fost mesajul distribuit de marele campion român pe contul său de socializare. De-a lungul anilor, . Legendarul înotător român a continuat să posteze în online, fie după sau înainte de unele întreceri, noi citate motivaționale sau mesaje cu mult subînțeles.

Aflat în prezent într-o binemeritată vacanță, înotătorul român a profitat de zilele libere pentru o ”escapadă” cu trenul. Pe contul său de Instagram, Popovici a postat un scurt clip și un mesaj devenit rapid viral printre fanii săi. ”You worry too much for someone who has figured it out every single time” (n.r. Îți faci prea multe griji pentru cineva care de fiecare dată a găsit o soluție), a scris sportivul român.

Cum au reacționat fanii după mesajul lui David Popovici: ”Cel mai marfă român!” / ”Înțelept, în ciuda vârstei!”

În nici 24 de ore, pe Instagram a atras peste 16.000 de aprecieri și zeci de comentarii. Cum era de așteptat, aproape toate reacțiile sunt laudative la adresa campionului român. Au venit reacții din toată lumea, nu doar din țara noastră. I-au scris sportivului nostru inclusiv fani din China sau SUA.

”Foarte înțelept, în ciuda vârstei sale”

”Cel mai marfă român”

”Fratele nostru s-a trezit azi și a ales înțelepciunea”

”Este fix mesajul de care aveam nevoie”

”Mulțumim foarte mult! Ești cel mai tare!”

Pentru David Popovici, anul 2026 se anunță a fi unul extrem de încărcat. Românul va lua parte, în vară, între 31 iulie și 16 august, la Campionatele Europene de înot care vor avea loc în Paris și zona Saint-Denis.

Ce spunea David Popovici despre succes: ”Mă gândesc la el ca la o orchestră”

În toamna anului trecut, David Popovici luat parte, în Dubai, alături de Daniel Dines, co-fondatorul UiPath, la un eveniment important. Marele campion român a spus ce înseamnă succesul pentru el. A profitat de moment pentru a transmite un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze o carieră sportivă.

”Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Faptul că am menținut același nivel a însemnat mult pentru mine”, a spus David Popovici. ”(n.r. Ce înseamnă succesul?) Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră.

Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă. Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție. Trebuie să fie toate sincronizate. Trebuie să mă gândesc la ele ca la un sistem, astfel încât să rămân sănătos și să am o direcție. Uneori poate să fie destul de confuzantă viața de sportiv”, a explicat tânărul înotător.