Mesajul lui David Popovici înaintea Europenelor de luna viitoare: ”Nu trebuie decât să fac ce pot eu mai bine”

Cel mai în vogă înotător român al momentului a fost prezent în această săptămână la concursul Mare Nostrum. El a cucerit la Barcelona .

Campionatele Europene, un pas în pregătirea lui David Popovici pentru Jocurile Olimpice

La revenirea în țară după ce a făcut spectacol în bazinul din Catalunya, David Popovici a vorbit despre ce așteptări are de la Campionatele Europene, care se vor desfășura la Belgrad în perioada 17-23 iunie.

”Campionatele Europene sunt un pas către Jocurile Olimpice și un antrenament mai rapid. Nu trebuie decât să fac ce pot eu mai bine. Dacă aș avea un mesaj de transmis tuturor celor care așteaptă ceva de la mine? Nu mai așteptați (n.r. – zâmbește). Eu îmi văd de viața mea și de antrenamentele mele.

E doar un concurs. E un concurs foarte important, într-adevăr. Dacă aș avea ca obiectiv principal o medalie sau mai multe, există două posibilități: o câștig și mă păcălesc singur că am reușit și că am atins pragul de sus, iar dacă nu o voi câștiga, aș putea să fiu devastat”, a declarat Popovici.

Mulțumit de prestația avută la Barcelona

După ce , Popovici a început să tragă tare pentru Jocurile Olimpice și este convins că va fi pregătit la momentul întrecerii de la Paris.

”A fost super ok la Barcelona, mi-au mers timpii pe care i-am vrut și am și câștigat. Nu aveam niciun fel de obiectiv, am mers pur și simplu acolo fiind o competiție în drum spre Jocurile Olimpice.

Am avut mulți adversari buni, a fost aproape de nivel mondial. M-am simțit foarte bine, ne-am distrat cu toții. Cu toții știm că nu am mers acolo extraordinar de pregătiți, suntem cu toții în pregătire intensă pentru Jocurile Olimpice. În vară contează și mai mult.

Nu trebuie să mă duc decât la antrenament și trebuie să fac ce am făcut și până acum. Trebuie să mă odihnesc cât trebuie, să mănânc ce trebuie și cât de clișeu sună trebuie să muncesc cât trebuie.

Mai sunt două luni până la Jocurile Olimpice, încerc să mă stresez cât mai puțin. O să fiu pregătit special pentru ce mă așteaptă la Paris. Concursul ăsta a fost un antrenament mai rapid”, a spus David Popovici.