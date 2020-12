Mesajul lui Dennis Man după ce s-a recuperat în mod miraculos: „La luptă, echipă!”

Atacantul Dennis Man a revenit mai devreme decât s-ar fi așteptat după accidentarea suferită în meciul cu Gaz Metan Mediaș. El le-a transmis colegilor un mesaj pe rețelele de socializare.

Fostul jucător de la UTA Arad ar putea să fie prezent pe teren la meciul pe care FCSB îl va juca împotriva fostei sale echipe, în următoarea etapă a Ligii 1.

FANATIK a anunțat în exclusivitate revenirea lui Dennis Man și a lui Florin Tănase la antrenamente. Și Florinel Coman s-a întors și ar putea reveni foarte curând pe teren.

Mesajul lui Dennis Man după recuperarea miraculoasă: „Back in business! La luptă!”

După ce a surprins pe toată lumea, inclusiv pe membrii staff-ului tehnic de la FCSB, și a revenit la antrenamente mai rapid decât s-ar fi așteptat aceștia, Dennis Man a avut de transmis un mesaj colegilor săi. Acesta a postat o imagine sugestivă pe Instagram, în care celebrează un gol alături de coechipierii roș-albaștrii.

Imaginea era însoțită de mesajul în limba engleză „Back in business. Let’s fight for it, team! (n.r. trad. – M-am întors. Să luptăm pentru asta, echipă!)”.

Alături de Dennis Man, a revenit mult mai repede decât era așteptat și căpitanul Florin Tănase. La fel ca fostul fotbalist de la UTA Arad, Florin Tănase a resimțit înțepături în zona coapsei și a ieșit de pe teren pe parcursul duelului de la Mediaș. Deși se temea că va rata restul anului, Tănase ar putea reveni pe teren cu UTA. Ambii s-au tratat la celebra Marijana Kovacevic, un vraci din Serbia.

Revine și Florinel Coman. Începe dominația FCSB?

Pe lângă Dennis Man și Florin Tănase, este așteptat să revină pe gazon și Florinel Coman. Atacantul care s-a accidentat în duelul cu Backa Topola ar putea juca și el în duelul cu UTA din viitorul weekend. FANATIK a aflat că Florinel Coman s-a antrenat vineri alături de colegii săi.

Revenirile celor trei fotbaliști vin într-un moment excelent pentru FCSB. Echipa se află pe primul loc și poate profita de situațiile tensionate de la CFR Cluj și Universitatea Craiova, pentru a se distanța înainte de finalul anului 2020. FCSB va juca împotriva ambelor rivale în luna decembrie.

Chiar și fostul președinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a anunțat că nu crede că echipa care a câștigat ultimele trei ediții ale Ligii 1 poate deveni din nou campioană. „Sunt probleme la CFR Cluj. Vor fi clar și în campionat. Dacă ne uităm profesionist și cu sânge rece, FCSB merge foarte bine și cred că va fi greu de oprit. Lucrurile au mers în sens invers ca la CFR”, a spus Mureșan.

