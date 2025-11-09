Mesajul lui Elias Charalambous pentru Bîrligea după eliminarea de la meciul Hermannstadt – FCSB 3-3

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous se declară nemulțumit de faptul că nu a putut să ia toate cele 3 puncte.

Ce spune Elias Charalambous după ce FCSB a pierdut două puncte cu Hermannstadt

Tehnicianul cipriot spune că ratările pe care echipa sa le-a avut au contat mult în stabilirea rezultatului final. De asemenea, acesta are un , după ce atacantul a văzut cartonașul roșu pentru că a protestat la adresa arbitrului.

”Sunt dezamăgit. De ce? Din multe motive. Am meritat să câștigăm acest meci, sunt multe argumente. Am avut multe ocazii de a marca. Am primit goluri foarte ușor, mai ales al doilea. A trebuit să găsim moduri prin care să revenim în joc. Am marcat, am avut un gol anulat. Astăzi am plătit pentru ratări, dar am găsit motivația de a continua, chiar și în 10 oameni, am reușit să egalăm la 3.

Nu trebuie să repetăm astfel de gesturi (n.r. despre eliminarea lui Bîrligea). Trebuie să luăm mai în serios astfel de meciuri. Când ai încasat trei goluri într-un meci, e clar că am făcut ceva greșit. Nu există scuze pentru mine. Am arătat că putem înlocui jucători, că putem juca bine și când am avut absențe. Nu trebuie să mai facem astfel de greșeli”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB rămâne departe de play-off

După 16 etape, cei de la FCSB au strâns 20 de puncte și rămân la distanță de locurile de play-off. În acest moment, poziția a 6-a este ocupată de Farul Constanța, echipă care are 25 de puncte. În etapa viitoare, cei de la FCSB vor juca împotriva celor de la Petrolul, sâmbătă, 22 noiembrie, pe Arena Națională.

Formația bucureșteană nu-l va avea la dispoziție pe Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat la confruntarea cu Hermannstadt.