Mesajul lui Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de Super Gala Fanatik 2025. Antrenorii lu Dinamo, la „4 ace” pentru marele eveniment

Zeljko Kopic și Florentin Petre fac o echipă excelentă pe banca tehnică a lui Dinamo. Cei doi antrenori au un an de excepție și vor fi premiați la Super Gala Fanatik 2025
Cristian Măciucă
08.12.2025 | 16:23
Mesajul lui Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de Super Gala Fanatik 2025. Antrenorii lu Dinamo, la „4 ace” pentru marele eveniment. FOTO: sportpictures.eu
Zeljko Kopic (48 de ani) și Florentin Petre (49 de ani) este echipa de tehnicieni care a dus-o pe Dinamo până pe podium în acest sezon de SuperLiga. Munca celor doi va fi răsplătită la Super Gala Fanatik 2025.

Cu Kopic principal și Petre secund, Dinamo are un 2025 de vis. „Câinii roșii” au jucat în play-off sezonul trecut, iar în această stagiune au aspirații și mai mari. După 19 etape în SuperLiga, trupa din „Ștefan cel Mare” este pe locul 3, cu 35 de puncte, la trei lungimi de liderul Rapid.

Munca celor doi tehnicieni a fost apreciată de întreaga lume a fotbalului și va fi răsplătită la Super Gala Fanatik 2025. Florentin Petre a postat pe Facebook o fotografie din mașină. „Piticul” se află în drum spre Super Gala Fanatik 2025 alături de Zeljko Kopic.

Antrenorii lui Dinamo s-au pregătit atât de bine de gală și s-au îmbrăcat la „4 ace”. Ținutele lui Kopic și Petre au fost asigurate de celebra creatoare de modă Adina Buzatu. 

„Am plecat să luăm premiile. Revin cu informații!”, a scris Florentin Petre pe contul personal de Facebook.

Zeljko Kopic se află pe baca tehnică a lui Dinamo începând cu 1 ianuarie 2023. Antrenorul „câinilor” mai are contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare” până la 30 iunie 2028. În ceea ce îl privește pe Florentin Petre, el face parte din staff-ul roș-albilor din 12 iunie 2024.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
