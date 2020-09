Mesajul lui Florin Tănase pentru fani după ce a scăpat de coronavirus: ”A fost o perioadă dificilă”

Florin Tănase de la FCSB nu mai are coronavirus și va fi împreună cu echipa la partida de la Iași. Căpitanul bucureștenilor îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru că a scăpat de virus.

Totodată, le-a transmis un mesaj și suporterilor. FANATIK a anunţat în exclusivitate că Florin Tănase, Sergiu Buș, Andrei Miron, Darius Olaru și Ovidiu Popescu nu mai au Covid-19 și vor merge la Iași, pentru jocul de duminică, cu formația antrenată de Daniel Pancu.

Pe lângă ei, vor merge în Moldova și Andrei Vlad, dar și Thomas Neubert, care a aflat sâmbătă că nu mai are covid-19.

”A fost o perioadă dificilă”

Căpitanul de 25 de ani al echipei lui Gigi Becali a postat un mesaj pe conturile de socializare, când se afla în avion, în drum spre Moldova.

„Sunt bucuros să vă spun că în urma testului efectuat, am ieșit, în sfârșit, negativ. A fost o perioadă dificilă, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să o depășesc cu bine. Mi-ați fost alături și am primit toată energia voastră pozitivă.

Vă mulțumesc foarte mult și vă întorc gândurile voastre bune. Să ne revedem sănătoși”, a scris căpitanul FCSB-ului.

Reacție extremă a lui Buș după ce a scăpat de virus

Iulian Cristea a fost depistat tot pozitiv la testele făcute azi de bucureșteni. Deci jucătorul nu va putea fi folosit în jocul cu moldovenii.

Pentru fotbalist a fost un moment dificil. Apărătorului i-a venit să plângă atunci când a aflat că este din nou pozitiv. Și Sergiu Buș a scăpat de covid-19 și va putea fi folosit la partida pe care echipa lui Gigi Becali o va juca la Iași. Vârful venit de la Gaz Metan Mediaș a avut o reacție exagerată pe rețelele de socializare.

„După 9 zile, am învins acest virus. Din păcate, va face parte din viața noastră de zi cu zi și trebuie să înțelegem că dacă ne protejăm pe noi înșine, îi protejăm și pe cei din jur. Fuck COVID”, a postat Buș pe Instagram.

