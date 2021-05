Mesajul lui Gigi Becali care îi va înfuria pe suporteri: „Nu mă interesează campionatul!”

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei dintre FCSB și CFR Cluj, scor 1-1, iar patronul FCSB-ului a făcut o afirmația care îi va înfuria pe suporteri, dar pe care a mai spus-o de-a lungul timpului, și anume că nu e interesat neapărat de titlul din Liga 1, ci e mult mai interesat de vânzarea jucătorilor.

Patronul FCSB-ului consideră că a făcut o treabă foarte bună la FCSB, făcând o comparație cu situația de la Dinamo sau de la Rapid, două echipe de tradiție din fotbalul românesc, care nu trec prin cele mai bune momente din istorie.

Gigi Becali a recunoscut și faptul că nu este supărat pentru că echipa sa a fost egalată la finalul disputei, fiind conștient de indisponibilitățile din lot pe care Toni Petrea le-a avut de înfruntat.

Mesajul lui Gigi Becali care îi va înfuria pe suporteri

Gigi Becali a declarat, în stilul caracteristic, că este mai interesat de vânzarea jucătorilor decât de câștigarea campionatului, mesaj care îi va înfuria pe suporterii care așteaptă un nou titlu la FCSB:

„Sunt pe locul doi, pot să fiu și pe trei, eu sunt mulțumit de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Nu mă interesează campionatul, că nu sunt suporter, dacă nu îl iau, asta e, ce să fac.

Să îi împușc pe CFR și pe ceilalți ca să iau eu titlul? Eu zic că am făcut foarte bine ce am făcut, mai am jucători pe care pot să îi vând. Încerc să fac ce pot și încerc să fac cât mai bine. Am vreo 10 milioane în cont, la societate. Când vezi echipe de tradiția la retrogradare, Rapidul în liga a doua, eu sunt bine, Slavă Domnului!”.

„Dacă jucăm în ultima etapă cu CFR pentru titlu, îi batem!”

Totuși, Gigi Becali a vorbit și despre titlul din Liga 1, iar patronul FCSB-ului consideră că dacă lupta la titlu se va duce până în ultima etapă, atunci când echipa sa va juca un meci direct cu CFR Cluj, Tănase și compania se vor impune pe terenul rivalei.

„Lui Vlad i-a scăpat mingea, e într-adevăr intervenție divină, dar e vina lui, trebuia să prindă mingea. Eu cred că vom juca în ultima etapă cu ei pentru titlu și îi batem. În afară de Coman, îi vom avea pe toți.

În prelungiri, Tavi Popescu a jucat aiurea un 3 contra 1, nu ai ce să faci cu astfel de lovituri de finețe, trebuia să continue faza, să facă pase cu Tănase, să mai treacă timpul. Suntem mai valoroși decât CFR, se vede, ei sunt mai puternici, dar suntem mai valoroși. Sunt mulțumit de arbitraj, dar a fost un meci mai mult de luptă, nu au fost multe faze de meci”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

