Mesajul lui Gigi Becali înainte de Dinamo – FCSB: „Emoții mai mari am la meciurile cu CFR Cluj”

Gigi Becali a oferit o scurtă declarație înainte de „Derby de România”: Dinamo – FCSB, iar latifundiarul din Pipera a explicat că nu are nicio emoție înainte de meciul din această seară de la ora 20:45.

Daniel Pancu nu crede că Dinamo e victimă sigură în derby, în timp ce Cornel Dinu a analizat în exclusivitate pentru FANATIK echipa lui Toni Petrea.

Lotul „câinilor roșii” a trecut însă prim multe transformări față de meciul tur, în timp ce FCSB va juca primul derby fără Dennis Man.

Gigi Becali deplânge soarta „câinilor”: „Suntem prea valoroși pentru Dinamo de azi”

Gigi Becali nu mai consideră meciurile cu Dinamo un derby și a declarat pentru ProSport că are emoții mai mari la meciurile cu CFR Cluj: „S-au dus vremurile alea în care simțeam cu adevărat că jucăm un derby cu Dinamo. Nu mai este acolo Cristi Borcea, iar adrenalina nu mai este aceeași. Emoții mai mari am început să am la meciurile cu CFR Cluj”, a spus patronul FCSB pentru sursa citată.

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că Dinamo nu va mai avea niciodată aceeași forță pe care a avut-o în perioada în care la echipă erau implicați Cristi Borcea și Nicolae Badea: „Eu v-am spus de mult că Dinamo nu o să mai fie Dinamo după ce nu vor mai fi la conducere Cristi Borcea și Nicu Badea”.

Suporterii lui Dinamo fac eforturi mari pentru a le oferi o primă de meci în cazul unui rezultat pozitiv cu FCSB, însă Cornel Dinu este destul de pesimist înainte de această partidă, în care FCSB este mare favorită.

Becali îi ia apărarea lui Ionuț Negoiță și nu vrea să audă de Cortacero

Gigi Becali nu îl condamnă pe Ionuț Negoiță și consideră că omul de afaceri a făcut tot ce a putut la Dinamo, însă nu avea puterea financiară pentru a susține un club atât de mare: „Negoiță a făcut tot ce a putut, dar nu a avut bani pentru un club de talia lui Dinamo”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB nu vrea să audă de Pablo Cortacero și de ceilalți spanioli și preferă să nu vorbească despre situația critică în care se află echipa din Ștefan cel Mare: „Nu mă interesează de acest Cortacero și nu vreau să vorbesc mai multe de ce este acum la ei”.

Gigi Becali este sigur că FCSB va câștiga fără emoții meciul din acestă aseară și e sigur că Borcea nu se va mai întoarce niciodată la Dinamo, deși și-ar dori acest lucru: „Îi vom bate fără nicio emoție. Suntem prea valoroși pentru Dinamo de azi. Știu sigur că Borcea nu se mai întoarce la Dinamo, deși aș vrea să mă bat din nou cu el”, a spus Gigi Becali, pentru ProSport.

