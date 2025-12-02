Discursul lui Gigi Nețoiu de Ziua Națională a României! Îndemnul candidatului independent la Alegerile locale din București

ADVERTISEMENT

Ziua Națională a României a picat anul acesta chiar luni. Românii de pretutindeni au sărbătorit cum se cuvine, însă nu au uitat care este de fapt însemnătatea acesteia. Ce mesaj a transmis Gigi Nețoiu de 1 decembrie și care a fost îndemnul său către popor și conducerea țării.

Mesajul lui Gigi Nețoiu de Ziua Națională a României

Gigi Nețoiu nu a ratat ocazia de a adresa un mesaj românilor cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Prezent la Monumentul Eroilor Apărării Patriei de la Academia Militară, acesta a depus o coroană cu flori și a ținut un discurs din suflet. Veronica Andrușcă, prim solistă la Operă Națională București, a interpretat sublim imnul României.

ADVERTISEMENT

Imnul României interpretat de Veronica Andrușcă

a ținut să sublinieze cât de delicat este momentul prin care trece țara noastră chiar de Ziua Națională și că își dorește să vadă mai multă toleranță și cooperare din partea tuturor, începând de la popor, până la „cei implicați în destinele acestei țări”.

„1 decembrie, toată lumea o știe, este cea mai importantă zi a istoriei poporului român. Din păcate, au trecut 107 ani și poate trăim cea mai tristă zi din istoria acestui popor, începând cu 1 decembrie 1918. Ne găsește într-o situație a dezbinării, a urii, a oamenilor care nu mai știu ce să înțeleagă.

ADVERTISEMENT

Această unire, din păcate, ne găsește poate în cea mai grea situație din istoria României. Eu fac un apel la toți cei implicați în destinele acestei țări să înțeleagă și să facă ceva pentru poporul român. Această zi nu trebuie să fie cu urlete, cu înjurături, cine pe cine, care partid pe care partid.

ADVERTISEMENT

Cred că trebuie să fie o zi a decenței, o zi sacră, sfântă. Să fie ziua în care să fim mai buni, mai îngăduitori unii cu alții, să vedem ce avem de făcut mai bun pentru țară, pentru popor. Slavă celor care s-au jertfit pentru patrie și pentru întregirea acestui neam!”, a fost discursul lui Gigi Nețoiu, candidat independent la alegerile locale din București.

Atacul dur al lui Gigi Nețoiu la adresa foștilor conducători ai Capitalei

Gigi Nețoiu a avut o poziție fermă încă din prima zi în care și-a lansat candidatura pentru Primăria Capitalei. Fostul acţionar de la Dinamo şi Universitatea Craiova , actualul președinte al României și fostul primar general al Bucureștiului.

ADVERTISEMENT

„A venit domnul Nicuşor Dan, a făcut 10.000 de procese. Dom’le, facem Uniunea Salvaţi Bucureştiul. N-a salvat nimic, l-a distrus. Au trecut acolo ‘facem Uniunea Salvaţi România’, au distrus şi România. Domnul preşedinte trebuie să înţeleagă că dânsul este preşedintele tuturor românilor. Nu ne dăm moştenire de la unul la altul”, spunea Gigi Nețoiu la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei.