Sport

Mesajul lui Giovanni Becali pentru Neluțu Varga după venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Să participe de acum la toate transferurile”

Neluțu Varga a primit un sfat de la Giovanni Becali. Impresarul știe cum poate omul de afaceri să dea lovitura la CFR Cluj.
Alex Bodnariu
05.09.2025 | 18:42
Mesajul lui Giovanni Becali pentru Nelutu Varga dupa venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj Sa participe de acum la toate transferurile
EXCLUSIV FANATIK
Sfatul lui Giovanni Becali pentru Neluțu Varga după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Să ia el decizia”

Naționala României întâlnește vineri seara reprezentativa Canadei într-un meci de pregătire pe Arena Națională, iar Giovanni Becali știe cine va fi eroul lui Mircea Lucescu. Agentul FIFA are mare încredere în Louis Munteanu și i-a dat și un sfat lui Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, șansă mare în România – Canada. „Arată acum că vrei să rămâi titular la echipa națională”

Giovanni Becali speră ca Louis Munteanu să înscrie în poarta Canadei pe Arena Națională, pentru a-și spăla, într-o oarecare măsură, greșelile pe care le-a făcut în ultima perioadă. Atacantul a plecat din lotul CFR-ului supărat că nu a prins un transfer.

Până la urmă, atacantul s-a întors în Gruia la insistențele lui Mircea Lucescu, iar acum Louis Munteanu speră să-i mulțumească selecționerului pentru încrederea primită, cu un gol în tricoul primei reprezentative. Giovanni Becali vede acest scenariu ca fiind foarte posibil.

ADVERTISEMENT

„Louis Munteanu marchează. Louis arată acum că vrei să rămâi titular la echipa națională. Să spunem bravo, Louis! Acum nu mai ești de 18 milioane, ești de 20 de milioane”, a declarat Giovanni Becali, în direct și în exclusivitate, la emisiunea Don Giovanni.

Sfatul pe care Giovanni Becali i l-a dat lui Neluțu Varga

În plus, agentul FIFA, impresionat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, consideră că de acum încolo Neluțu Varga ar trebui să se implice activ la club și să-și dea acordul înainte de fiecare mutare importantă făcută în Gruia.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

„Îl felicit pe Neluțu pentru ceea ce a realizat. Să participe de acum la toate transferurile. Să aibă încredere în colaboratori, dar decizia finală să o ia el”, a mai spus Giovanni Becali, cu zâmbetul pe buze, pe finalul emisiunii Don Giovanni.

ADVERTISEMENT
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa...
Digisport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Mesajul căpitanului Nicolae Stanciu după umilința Canada – România 0-3: „E rușinos! Îmi...
Fanatik
Mesajul căpitanului Nicolae Stanciu după umilința Canada – România 0-3: „E rușinos! Îmi cer scuze tuturor suporterilor”
Gică Popescu, revoltat după România – Canada 0-3: „De ce mai facem aceste...
Fanatik
Gică Popescu, revoltat după România – Canada 0-3: „De ce mai facem aceste amicale? Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă!”
Comentatorii de la Antena 1 i-au exasperat pe fani, care i-au propus pe...
Fanatik
Comentatorii de la Antena 1 i-au exasperat pe fani, care i-au propus pe Jaguarul și Vâlcan la pupitru! Despre ce vorbeau Felix Draghici și Andrei Rădulescu în timp ce România era umilită de Canada
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum, enervat de Mircea Lucescu la finalul meciului cu Canada: 'Suntem o...
iamsport.ro
Radu Naum, enervat de Mircea Lucescu la finalul meciului cu Canada: 'Suntem o televiziune care contează'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!