Mesajul lui Giovanni Becali pentru Neluțu Varga după venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Să participe de acum la toate transferurile”

Naționala României întâlnește vineri seara reprezentativa Canadei într-un meci de pregătire pe Arena Națională, iar Giovanni Becali știe cine va fi eroul lui Mircea Lucescu. Agentul FIFA are mare încredere în Louis Munteanu și i-a dat și un sfat lui Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj.

Louis Munteanu, șansă mare în România – Canada. „Arată acum că vrei să rămâi titular la echipa națională”

Giovanni Becali speră ca Louis Munteanu să înscrie în poarta Canadei pe Arena Națională, pentru a-și spăla, într-o oarecare măsură, greșelile pe care le-a făcut în ultima perioadă. Atacantul a plecat din lotul CFR-ului supărat că nu a prins un transfer.

P , iar acum Louis Munteanu speră să-i mulțumească selecționerului pentru încrederea primită, cu un gol în tricoul primei reprezentative. Giovanni Becali vede acest scenariu ca fiind foarte posibil.

„Louis Munteanu marchează. Louis arată acum că vrei să rămâi titular la echipa națională. Să spunem bravo, Louis! Acum nu mai ești de 18 milioane, ești de 20 de milioane”, a declarat Giovanni Becali, în direct și în exclusivitate, la emisiunea Don Giovanni.

Sfatul pe care Giovanni Becali i l-a dat lui Neluțu Varga

, consideră că de acum încolo Neluțu Varga ar trebui să se implice activ la club și să-și dea acordul înainte de fiecare mutare importantă făcută în Gruia.

„Îl felicit pe Neluțu pentru ceea ce a realizat. Să participe de acum la toate transferurile. Să aibă încredere în colaboratori, dar decizia finală să o ia el”, a mai spus Giovanni Becali, cu zâmbetul pe buze, pe finalul emisiunii Don Giovanni.