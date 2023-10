Mesajul lui Horia Ivanovici la un an de Fanatik SuperLiga. ”Vă mulțumim că ne urmăriți!”

În urmă cu un an pornea la drum FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care avea să devină unul dintre reperele importante ale fotbalului românesc. Cu incisivitatea sa binecunoscută, Horia Ivanovici a reușit să pună pe tapet cele mai interesante subiecte și exclusivități, a avut invitați de marcă, analiști de prim rang, iar publicul a venit în număr mare să urmărească ediție de ediție emisiunea care are ca motto ”Să facem show”.

Horia Ivanovici, mesaj de mulțumire la un an de FANATIK SUPERLIGA

La un an de la prima ediție a , Horia Ivanovici a avut un mesaj de mulțumire pentru cei care care ne-au fost alături și a oferit cifrele pe care acest show le-a înregistat până la acest moment.

”Nimic nu e întâmplător în viață, Florentin Petre. Tu ai debutat astăzi exact când FANATIK SUPERLIGA a împlinit un an. Chiar astăzi, acum un an de zile, pe 17 octombrie, am dat drumul la FANATIK SUPERLIGA.

Putem să ne zicem și ‘La mulți ani!’, să vă zic ‘La mulți ani!’ Florentin, deja e de bine. Cu această ocazie când împlinim un an de la prima emisie online FANATIK SUPERLIGA vreau și eu să le mulțumesc tuturor celor care se uită la noi și sunt din ce în ce mai mulți, și celor care se uită din când în când și celor care urmăresc constant, fanaticilor cum le zicem noi.

Le mulțumesc mult de tot pentru că fără ei practic nu contăm, practic nu existăm. Vreau să vă spun că într-un an am avut aproape jumătate de miliard de minute de vizionare pe toate platformele, mai exact peste 430 de milioane de minute de vizionare.

Cu totul strâns, site, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, peste 430 de milioane de minute de vizionare într-un an. Nu e rău, chiar nu e rău. Vă mulțumim oameni buni și să știți că facem emisiunea pentru voi și noi chiar vă iubim și vă respectăm. O facem numai pentru voi”, a spus Horia Ivanovici.

Florentin Petre vrea să prindă majoratul

Aflat la ca analist la FANATIK SUPERLIGA, fostul jucător al lui Dinamo, Florentin Petre, a ținut să facă și el câteva urări de bine și chiar a precizat că speră să prinddă și majoratul emisiunii.

”Și eu vă spun ‘La mulți ani!’ și să dea Dumnezeu să ne vedem și la majorat tot în aceeași formulă. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne meargă tuturor bine, să fim sănătoși ca să putem să ne ridicăm la nivelul telespectatorilor”, a declarat Petre.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

