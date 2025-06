Mesajul lui Ion Iliescu pe care nu a mai apucat să îl facă public. Fostul președinte a pus la zid valul suveranist: „E toxic”

Mesajul pe care Ion Iliescu nu a mai apucat să îl facă public se referă la situația în care a ajuns România atât în timpul, cât și după alegerile prezidențiale. Fostul președinte critică dur valul suveranist și îl numește pe Călin Georgescu „erou mesianic”.

Mesajul lui Ion Iliescu pe care nu a mai apucat să îl facă public

Ion Iliescu, fost președinte al României între anii 1989 și 1996 și între 2000 și 2004, a oferit un ultim interviu înainte de . Într-un dialog cu fostul său consilier prezidențial, , fostul șef de stat a vorbit despre suveranism și despre falsul patriotism resimțit în țara noastră în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Printre vorbele lui Iliescu s-a strecurat și o referire subtilă la candidatura lui Călin Georgescu, față de care o mare parte a populației României a dezvoltat o simpatie dusă uneori la extrem.

„Patriotismul nu înseamnă să circuli înfășurat într-un drapel pe străzi sau să inventezi cântece populare și patriotice pentru un așa-zis erou care va salva România de ea însăși. Patriotismul nu e lozincă, nu e retorică, ci competență. Patriotismul bun, corect, e cel în care profesioniștii sunt lăsați să își facă treaba, la momentul potrivit și la locul potrivit. Patriotismul e așadar o atitudine foarte tehnocrată în fața viitorului, pe care îl construiești lăsând talentele să se pronunțe.

ADVERTISEMENT

Repet, patriotismul înseamnă competență și șanse egale. Nu e suficient să îți iubești țara, trebuie să te și pricepi la a o iubi: adică a o servi. Dar la noi patriotismul e confundat cu atitudini patriotarde, e o modă care se activează o dată la patru sau la cinci ani în mintea celor care, frustrați că România nu e cum și unde și-ar fi închipuit, transformă resentimentul în voință politică.

E și greșit, e și toxic să numești patriotism disperarea fanatică de a vota eroi mesianici care să facă din România o insulă, nu un partener european și proatlantic. Patriotismul nu implică români care să defileze prin corporații în ie și ițari, nici geografii mistice, dacopatie sau suveranitatea vlahilor”, a spus Ion Iliescu în podcastul lui Vulpescu.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte, despre candidații la prezidențiale

Întrebat de ce nu a vrut să se implice în campania prezidențială, deși a urmărit-o cu interes și chiar , Ion Iliescu a spus că „mi se pare de bun simț, după ce ai fost Președinte (…) să faci un pas în spate”.

ADVERTISEMENT

El a recunoscut că pregătise un mesaj pentru campania electorală din decembrie 2024, în care finaliști erau Călin Georgescu și Elena Lasconi, pe care nu a mai apucat să îl facă public ca urmare a deciziei Curții Constituționale de anulare a primului tur de alegeri. Redăm mai jos mesajul lui Ion Iliescu pe care acesta nu a mai apucat să îl publice.

„În 22 decembrie 2024 se împlinesc 35 de ani de la Revoluția Română. Îmi doresc ca aceasta să nu fie vârsta cea mai scurtă a democrației în țara noastră. Nu ne putem întoarce la lumea de dinainte de 1989. Românii au de ales, prin votul lor, între a duce societatea în trecut sau în viitor. Cât despre prezent, trebuie să înțelegem că alegerile în politică, așa cum sunt și opțiunile de viață, au costuri. De cele mai multe ori nu sunt ușor de făcut. Nu există întotdeauna un candidat ideal de ales, dar mereu e de dat un vot pentru democrație. Politica nu este ideală, dar trebuie să fie despre idealuri. Alegerile politice nu sunt doar despre oameni, ci mai ales despre consecințele a ce reprezintă oamenii. Bătălia ideilor rămâne cea mai importantă”, și-a început Ion Iliescu mesajul pe care urma să îl adreseze românilor.

Iliescu, ferm în convingerea căii pro-europene

Fostul șef de stat a făcut o scurtă paralelă în mesajul lui între numărul de voturi pe care el l-a primit atunci când a fost ales președinte și ce se întâmplă acum în România în contextul alegerilor prezidențiale.

„Eu am fost ales cu 12.232.498 de voturi, la 20 mai 1990. 7.393.429 dintre români mi-au acordat încrederea în 1992. Deși am pierdut în 1996, aproape 6 milioane de oameni au crezut și atunci în mine. Peste patru ani, câștigam din nou cu aproape 7 milioane de voturi. S-a spus despre mine în 2000, că a câștigat atunci răul cel mai mic. Răul cel mai mic, care am fost eu, a dus apoi, împreună cu guvernarea PSD, Romania în NATO și UE. Răul cel mai mic a adus libertatea cea mai mare, posibilă prin atitudinea pro-europeană și pro-atlantică. Știu că atunci, în 2000, m-au votat și mulți care aveau, poate, convingeri de dreapta. Mi-am dedicat acei ani și lor, promovând un mandat al Reconcilierii naționale. Am conștiința împăcată că am fost un președinte al tuturor românilor. (…)”, a continuat fostul politician.

„Sunt împotriva fanatismelor, extremismelor și iraționalului”

În mesajul lui Ion Iliescu se vorbește și despre rațiune, fostul politician condamnând misticismul și propaganda.

„Acesta trebuie să fie și viitorul nostru, astăzi, la 35 de ani de la Revoluție: să aparținem familiei europene, fără a avea dubii sau a ridica semne de întrebare, și să ne păstrăm siguranța prin apartenența la NATO. În rest, vor circula întotdeauna narațiuni sociale despre cum ne inventăm dușmanul. Câtă vreme nu ne suntem noi înșine proprii dușmani, democrația are un viitor. Toată viața mea politică am pledat pentru dialog și echilibru. Cred în rațiune și raționalitate în politică. Sunt împotriva fanatismelor, extremismelor și iraționalului, ca om de stânga și ca fost Președinte al României.

Politica nu e misticism, nici nu poate fi redusă la propagandă. Sfera publică e divizată de opinii. O societate nu se poate menține decât prin cunoaștere, iar cunoașterea nu se face decât din libertate, prin educație și prin cultură. Nu prin dezbinare și prin cultivarea urii în societate și a intoleranței. Sunt români care poate nu prețuiesc cunoașterea, dar toți își iubesc libertatea. Plecând de aici, sper să depășim fracturile sociale legate de opinii modelate prin diferiți factori de influență despre cine e mai bun pentru România”, a mai transmis Ion Iliescu.

Calea europeană, singura soluție pentru salvarea țării

Unul dintre politicienii care a pus bazele Partidului Social Democrat, Iliescu a vorbit despre NATO, Uniunea Europeană și obiectivele occidentale pe care România ar trebui să le urmeze ca și până acum pentru o integrare completă în modernismul mult dorit.

„Sunt 35 de ani de când România s-a eliberat de marginalitate, de eticheta țărilor sovietice, comuniste de la Est. În 35 de ani de libertate, românii trebuie să fi înțeles măcar că a face politică nu înseamnă a alege între a fi anti sau pro cineva. Ci anti sau pro ceva. Nu ne alegem un locatar la Cotroceni, un vecin, un individ de proximitate. Ci un Președinte care trebuie să aibă conștiința unor valori care fac ca Uniunea Europeană să fie lumea deschisă de care România aparține. Care fac ca NATO să fie lumea sigură în care vrei să trăiești și din care România face parte. Mă bucur că de la 1 Ianuarie 2025 România va adera la spațiul Schengen, iar aderarea la OCDE, în 2026 este de asemenea un obiectiv strategic pentru dezvoltarea țării”, a continuat acesta în mesajul său.

Mesajul lui Ion Iliescu: „Românii să nu voteze impostura, naivitatea și toxiciatea virală”

Fostul președinte le-a recomandat românilor să voteze calea europeană și nu izolarea și să se folosească de democrația pentru care s-a lucrat în 1989 pentru a se bucura de libertate.

„Fac un apel ca românii să nu voteze pentru o societate închisă. Să nu voteze, refulând sentimentele pentru clasa politică, impostura, naivitatea și toxicitatea virală. Dacă e însă ceva de viralizat în țara aceasta, acel lucru e democrația. Istoria face ca și eu, cel care am participat la democrația acestei țări, să trăiesc cu încredere acest decembrie. Și o fac cu aceleași convingeri ca atunci când am făcut votul acesta posibil pentru milioanele de români care vrând să sancționeze clasa politică își faultează propria țară.

Sper ca electoratul să voteze pentru libertatea celor care au nevoie de timp să se maturizeze și să înțeleagă cât înseamnă UE și NATO pentru mândria lor de a fi indivizi moderni. Să voteze și pentru cei care au înțeles deja cât înseamnă să gândești, să iubești și să trăiești din libertate. Să voteze ca România viitorului, care a început în 1989, să continue dincolo de 2024. Într-un același, și totuși altfel, de decembrie”, a conchis fostul șef al statului român.