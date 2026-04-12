Ivan Savvidis, mesaj deosebit în prima zi de Paște, după promisiunea de 8.000.000 de euro făcută lui Răzvan Lucescu

ADVERTISEMENT

Paștele ortodox a picat anul acesta pe data de 12 aprilie, iar credincioșii din întreaga lume îl sărbătoresc așa cum se cuvine. Ivan Savvidis (67 de ani), patronul grecilor de la PAOK, a avut un mesaj deosebit în această zi sfântă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Ivan Savvidis, patronul miliardar rus al lui PAOK, a transmis un . Afaceristul a transmis cele mai calde cuvinte cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului, subliniind adevărata importanță a acestui eveniment și dorindu-și pentru întreaga lume liniște și pace sufletească.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc ca bucuria Paștelui să vă umple casele cu căldură și lumină, să vă întărească credința, să vă aducă pace sufletească și speranță. Acesta nu este doar un eveniment major în calendarul creștin, ci un adevărat moment de trezire spirituală, un simbol al reînnoirii și al speranței. În adâncul sufletului, fiecare dintre noi simte: puterea credinței ajută la depășirea provocărilor, inspiră fapte bune și ne amintește de valorile persistente ale iubirii, milei, compasiunii și iertării. Chiar și în cele mai dificile momente, găsim sprijin în credință și în cei dragi.

Fie ca aceste zile să-i ajute pe toți să crească o scânteie de bunătate în inimile lor și să o împărtășească cu generozitate cu ceilalți. Sper ca bucuria Paștelui să vă umple casele cu căldură și lumină, să vă întărească credința și să aducă pace sufletească și speranță. Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate faptele și strădaniile tale bune! Cu dragoste, Ivan Savvidis”, a spus patronul lui PAOK, citat de

ADVERTISEMENT

Ivan Savvidis îi face poftele lui Răzvan Lucescu: 8 milioane de euro

Conform patronul formației elene a decis ca generoasa sumă de 8 milioane de euro să fie alocată pentru două transferuri cerute de antrenorul român. Mai exact, Giorgos Giakoumakis (31 de ani, atacant) și Jorge Sanchez (28 de ani, fundaș dreapta) l-au impresionat pe Răzvan Lucescu în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Ambii fotbaliști au fost împrumutați de PAOK în actuala stagiune competițională de la Cruz Azul, iar cifrele și prestațiile acestora în tricoul lui PAOK au convins: Giakoumakis are 15 goluri marcate în toate competițiile, în timp ce Sanchez s-a impus ca titular în defensivă.

ADVERTISEMENT