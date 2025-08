Mesajul lui Laurențiu Reghecampf pentru fiul său Bebeto după ce acesta a semnat noul contract de jucător. „Îl aștept în Liga 1”

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a reacționat, la FANATIK SUPERLIGA CU ,

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf, mesaj după ce Bebeto a semnat cu o echipă din Liga 3

Laurențiu Reghecampf Junior a ajuns la un acord cu Voința Crevedia, grupare nou-promovată în al treilea eșalon fotbalistic din România. În vârstă de 17 ani, Bebeto va evolua la trupa respectivă începând cu stagiunea 2025-2026.

Reghecampf și-a felicitat copilul și s-a bucurat pentru realizarea acestuia. Totuși, antrenorul i-a transmis fiului său să nu se mulțumească doar cu Liga 3, ci să ajungă până în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

„Da, eu știu că el are alte planuri. Și eu mă bucur foarte mult pentru el. Numai că trebuie să se țină. Mai are un an de liceu, după care vrea să meargă la facultate în America.

Vom vedea ce se întâmplă! Să fie sănătos, să joace bine. Îl aștept în Liga 1. Eu i-am zis că vreau să sărbătoresc cu el când ajunge în Liga 1. Face 17 ani! Așa este, poate să ajungă sus.

ADVERTISEMENT

Sfatul lui Reghecampf pentru fiul său

Trebuie să aibă încredere în el, să muncească și să își vadă de treabă! L-am felicitat și i-am spus că vreau să îl felicit mai mult când ajunge în prima ligă. Să nu se mulțumească în Liga 3.

ADVERTISEMENT

Joacă mijlocaș central. Joacă un fel de inter. Îi place foarte mult să urce cu mingea la picior. Îi place să tragă, să apară la finalizare. Număr 8”, a declarat Laurențiu Reghecampf, .

ADVERTISEMENT