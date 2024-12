„Muncesc zi de zi pentru părinții mei!”. Louis Munteanu, mesaj pentru contestatari: „Lumea mă vede arogant”

Louis Munteanu, , are ambiții mari și pentru anul 2025. Tânărul atacant a avut un amplu mesaj cu ocazia sărbătorilor.

Louis Munteanu, mesaj ambițios de sărbători

Vara anului 2024 a fost una „fierbinte” în Superliga datorită luptei între FCSB, Rapid și CFR Cluj pentru semnătura lui Louis Munteanu. Internaționalul român a preferat să semneze cu echipa din Gruia, unde s-a acomodat rapid.

Deși a avut parte de anumite momente mai puțin plăcute, impresia generală a fost una foarte bună pentru acest an. Jucătorul crescut de Gică Hagi, nu i-a uitat de sărbători nici pe cei care l-au contestat.

„Tatăl meu m-a îndrumat spre fotbal, el a fost acel om din spatele meu mereu!”

„A fost un an bun, cu realizări și la echipa de club și la națională. Sper să am un an și mai bun în 2025. Tatăl meu m-a îndrumat spre fotbal, el a fost acel om din spatele meu mereu.

Tata a spus să fiu atacant de la început. A jucat și el fotbal, dar la un nivel mai slab, nu a avut pe cineva care să îl susțină. Țin minte că primul an a fost foarte greu, făceam naveta Vaslui – Constanța.

Nu cunoșteam pe nimeni la 9 ani. Plângeam în fiecare seară. Am stat la hotel, nu am rezistat, apoi m-am mutat cu mama mea și mi-a fost mai bine. Cel mai important sfat de la ai mei a fost să nu renunț niciodată.

„Lumea mă vede arogant. Eu îmi văd de treaba mea!”

Sunt un tip simplu, lumea mă vede arogant. Eu îmi văd de treaba mea, după antrenamente mă duc acasă, mă joc pe calculator. Îmi place foarte mult pescuitul.

Ne-am calificat la EURO 2025 U21, am practicat un fotbal foarte bun. Trebuie să îmi ajut fiecare coechipier de acolo, știu cât de greu este. Avem o echipă foarte bună și putem face o figură frumoasă. Suntem un grup unit, foarte bun.

Vă doresc sărbători fericite, să fiți cu toții mai buni și multă sănătate familiilor voastre!”, a fost mesajul de sărbători al lui Louis Munteanu, conform

22 de ani are Louis Munteanu

2,2 milioane de euro este cota atacantului în acest moment