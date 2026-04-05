Mesajul lui Marius Lăcătuș în ziua în care a împlinit 62 de ani: „Au început să sune telefoanele. Important este să fim sănătoși!”

Marius Lăcătuș a împlinit duminică, 5 aprilie, frumoasa vârstă de 62 de ani. Extrem de iubit de toți suporterii Stelei și nu numai, „Fiara” a transmis un mesaj important în ziua în care a adăugat un an la vârsta sa. Ce și-a propus atacantul de legendă pentru viitor, dar și cum se simte de aniversarea sa.

În ziua în care a împlinit 62 de ani, Marius Lăcătuș a transmis că se simte bine, iar dorința sa este să fie sănătos, pentru că celelalte lucruri se rezolvă în viață. „Fiara” a recunoscut că prietenii au început să îl sune de la prima oră a dimineții, dar și că a primit foarte multe mesaje fie de la fani, fie de la apropiați.

„Sunt bine. Important este să fim sănătoși, celelalte lucruri se pot aranja. Atâta timp cât ești sănătos și lucrurile în familie merg bine, sunt foarte, foarte mulțumit. Eu credeam că sunt printre puținii care se trezesc, care sunt așa matinali, ora 6, ora 7. Dar pare că nu, sunt foști colegi, prieteni, văd că au același program pentru că au început să sune și să dea mesaje”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit .

Steaua, postare superbă dedicată lui Lăcătuș

Steaua nu a putut trece cu vederea aniversarea lui Marius Lăcătuș. Clubul la care a scris istorie atacantul a transmis, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, un călduros „la mulți ani”. Mai mult decât atât, CSA a transmis că Lăcătuș a fost „cel mai iubit fotbalist care a îmbrăcat tricoul roș-albastru”.

„La mulți ani, Marius Lăcătuș! Cel mai iubit fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul roș-albastru împlinește azi 62 de ani! A purtat legendarul tricou cu numărul 7 de 357 de ori și a marcat peste 100 de goluri pentru formația din Ghencea. A câștigat cu Steaua zece titluri de campion, șapte Cupe ale României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. A fost adulat de fani și a inspirat teamă, dar și respect, rivalilor.

A strâns 84 de selecții între 1984 și 1998, perioadă în care a marcat de 13 ori. Totodată, cu naționala României a evoluat la Campionatele Mondiale din Italia (1990) și Franța (1998), precum și la Europeanul din Anglia (1996). Pentru toate acestea, și nu numai, întreaga suflare roș-albastră îi va fi mereu recunoscătoare”, s-a arătat în postarea oferită de Steaua.

Cine a fost Marius Lăcătuș

Marius Lăcătuș și-a început cariera de fotbalist la Brașov, club de la care a făcut pasul în 1983 la Steaua. După 7 ani în Ghencea și după căderea regimului comunist, atacantul ajungea la Fiorentina, ca mai apoi să facă pasul la Real Oviedo. „Fiara” a rezistat trei ani în străinătate, ca în vara lui 1993 să revină la Steaua. , după o scurtă experiență la FC Național.

De-a lungul sezoanelor în care a activat, „Fiara” a cucerit 10 titluri în SuperLiga, toate cu Steaua, 6 Cupe ale României, o Supercupă, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986, ca la începutul sezonului 1986/1987 să pună mâna pe Supercupa Europei. Marius Lăcătuș a adunat la echipa națională 84 de selecții și a reușit să marcheze 13 goluri.

Din perspectiva de antrenor, Marius Lăcătuș le-a pregătit pe FC Național, Oțelul Galați, FC Brașov, Ceahlăul Piatra Neamț, Inter Gaz Sibiu, UTA, Steaua (4 mandate), FC Vaslui, FCM Târgu Mureș, CSMS Iași. , între iunie 2018 – iunie 2019.