Mesajul lui Marius Șumudică în ziua în care a împlinit 55 de ani: ”E locul unde m-am simțit cel mai bine”. Exclusiv

Marius Șumudică este unul dintre cei mai importanți antrenori români ai momentului. Din Arabia Saudită, acolo unde pregătește formația Al-Okhdood, el a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 55 de ani.

Marius Șumudică, mesaj de suflet la împlinirea vârstei de 55 de ani

Emoționat la împlinirea vârstei de 55 de ani, Marius Șumudică a vorbit în exclusivitate pentru site-ul nostru despre familia care i-a fost aproape în tot acest timp și a mărturisit că cel mai bine se simte în .

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Este o zi specială, 55 de ani cu bune și rele. În general sunt un tip pozitiv și iau ce e pozitiv în viață. Au fost ani frumoși, cu bucurii în plan profesional și nu puteam să realizez nimic dacă nu o aveam aproape pe soția mea, pe copiii mei, pe părinții mei.

Familia este foarte importantă pentru mine, ei m-au ajutat, m-au susținut, au înțeles suferința, s-au bucurat la succese, au plâns cu mine la înfrângeri. Asta este viața unui antrenor. Ce să-mi doresc de ziua mea decât multă sănătate mie și familiei mele, pentru că dacă suntem sănătoși le rezolvăm pe toate.

Sunt fericit în continuare că fac parte din echipa FANATIK și este locul unde m-am simțit cel mai bine. Vă mulțumesc pentru urări! Ne revedem curând. Doamne Ajută!”, a declarat Șumudică, pentru FANATIK.

Rapid l-a sărbătorit pe Marius Șumudică

Marius Șumudică se află în Arabia Saudită, acolo unde , însă inima sa bate în continuare pentru Rapid. Iar giuleștenii nu aveau cum să-l uite în ziua în care sărbătorește frumoasa vârstă de 55 de ani.

”La mulți ani, Șumi! Marius Șumudică împlinește astăzi 55 ani!”, este mesajul de pe pagina de Facebook a clubului de lângă Podul Grant. Postarea a devenit imediat virală și a strâns 650 de aprecieri și peste 100 de comentarii în prima oră.

Un nume important în istoria Rapidului, Șumudică a fost sărbătorit și de fanii din Giulești. ”La mulți ani, Șumi!”, au scris suporterii pe contul de Facebook pe care îl administrează.

Șumudică, legendă în Giulești

Deși și-a început cariera de jucător la Sportul Studențesc, Marius Șumudică a cunoscut gloria în tricoul Rapidului. A jucat 122 de meciuri în perioadele 1996-1999 și 2001-2002, a marcat 45 de goluri și a câștigat titlul în 1999 și Cupa României în 1998 și 2002.

Șumudică a fost antrenor la Rapid în două rânduri. Prima dată în sezonul 2010-2011, iar doua oară în stagiunea precedentă când a calificat echipa în play-off, însă a terminat sezonul doar pe locul 5. Ca tehnician mai are în palmares un titlu și o Supercupă a României cu Astra Giurgiu.

Pe lângă perioadele de la Rapid, Șumudică a mai antrenat în cariera sa formațiile Rocar , AS Dodu Berceni, Inter Gaz , Progresul, Astra, Farul, Gloria Bistrița, Kavala, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor, Al-Raed și acum Al-Okhdood.