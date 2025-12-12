Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesajul lui Mihai Rotaru pentru cei din loja sa la finalul meciului Craiova – Sparta Praga 1-2. Exclusiv

Ce le-a transmis Mihai Rotaru apropiaților după ce U Craiova a pierdut cu 1-2, acasă, cu Sparta Praga. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
12.12.2025 | 16:23
Ce mesaj a transmis Mihai Rotaru în lojă imediat după 1-2 cu Sparta Praga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Universitatea Craiova a jucat joi seară acasă cu Sparta Praga în etapa a 5-a din Conference League. Ce mesaj a avut patronul Mihai Rotaru după 1-2 pe „Oblemenco” cu formația din Cehia.

Ce le-a transmis Mihai Rotaru celor din lojă după U Craiova – Sparta Praga 1-2

Joi seară, 11 decembrie, a fost o nouă seară de cupe europene, în care au fost prezente și echipele românești. Prima care a jucat a fost Universitatea Craiova, în etapa a 5-a din Conference League.

Oltenii au cedat cu 1-2 acasă în fața celor de la Sparta Praga. Marius Mitran, specialistul FANATIK, a fost prezent în loja de pe „Oblemenco” și a dezvăluit mesajul patronului Mihai Rotaru, cel care a stat alături de Alexandru Mitriță, după meci.

„Era foarte optimist înainte de meci și în toată ambianța aia de început de meci, chiar după ce a început, cu mare încredere pe tot parcursul meciului, și foarte trist și dezamăgit de golul marcat de cehi. Și sigur, finalul când ne-am despărțit… a zis: ‘Mergem mai departe. Nu s-a terminat nimic aici!’.

Nu era prăbușit, ci dezamăgit, aproape că nu-i venea să creadă. Și eu am spus o tâmpenie atunci, că eram și obosit și supărat și zic, eu merg până la București. Aveam alte așteptări de la mine și când l-am văzut atât de trist, omul amărât, și mă gândeam, bă, ai fost tu redactor și zi bă și tu ceva. Stăteam pe drum și mă gândeam, bă, am spus-o pe asta, știi? Și omul s-a uitat lung la mine.

Se vedea perfect (n.r. – despre ceața de pe stadion). Perfect s-a văzut. Înainte de meci, însă, cu vreo oră, nu se vedea aproape nimic. Chiar erau discuții, vorbeam să nu cumva arbitrii să decidă amânarea pentru ziua următoare. Cum s-a apropiat ora meciului, ceața s-a ridicat”, a povestit inițial Marius Mitran.

Meciul cu AEK Atena, decisiv pentru U Craiova în privința calificării în primăvara europeană

Faza ligii din Conference League se încheie cu etapa a 6-a, joi, 18 decembrie, iar Universitatea Craiova își joacă calificarea în primăvara europeană în deplasare cu AEK Atena. Oltenii nu trebuie să piardă dacă vor să își continue aventura europeană.

Nu trebuie să bată Lincoln la Legia. E de ajuns. Sau altfel, ca să simplificăm, ce face Lincoln cu Legia trebuie să facă și Craiova la Atena. Asta e meciul calificării. Pentru că dacă Universitatea pierde și Lincoln nu pierde, pierde calificarea. Sunt la egalitate de puncte, au 7 acum!”, a mai spus Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Acum la punctele de presă!