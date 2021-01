Mesajul lui Mihai Stoica după ce Haruț nu a mai ajuns la FCSB! Ce a postat  

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a vorbit despre transferul lui Denis Haruț și l-a ironizat pe fundașul lui FC Botoșani.

Gigi Becali se înțelesese cu jucătorul moldovenilor pentru un transfer la echipa roș-albastră, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, dar negocierile au picat în ultimul moment.

Managerul general al liderului Ligii 1 a comentat pe Facebook situația și a admis că Haruț ar fi putut fi o soluție doar pentru a-i face concurență lui Crețu în banda dreaptă, nicidecum pentru postul de fundaș central.

Mesajul lui Mihai Stoica după ce Haruț nu a mai ajuns la FCSB: „S-a transformat în Sergio Ramos, între timp”

Managerul general al FCSB nu ezită să comenteze pe Facebook de fiecare dată când are vreo părere de exprimat. Subiectul momentului la gruparea roș-albastră este ratarea transferului fundașului dreapta de la FC Botoșani, Denis Haruț.

Dorit de Gigi Becali neapărat la echipă, Haruț nu a acceptat să semneze două contracte cu roș-albaștrii, dintre care unul în alb, așa că a făcut cale întoarsă. El a revenit alături de antrenorul Marius Croitoru în Moldova.

Mihai Stoica l-a ironizat pe fotbalistul grupării din Moldova, despre care susține că și-a exagerat înălțimea și capacitatea de a evolua în centrul apărării.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Denis Haruț i-a transmis la negocieri patronului de la FCSB că „Eu am 1,85, am fizic de fundaş central. Nu vreau să joc fundaş dreapta, vreau în centru”. Conform site-ului Transfermarkt, înălțimea lui Haruț este de doar 1,80 metri.

„Haruț, în opinia mea, era un fundaș dreapta interesant, cu mare grijă de minge și cu o creștere evidentă în ultimul an. Când mi s-a cerut părerea, am apreciat că Crețu are nevoie de un contracandidat pe post (cel mai nimerit – repet -e doar opinia mea) fiind Ovidiu Popescu, omul serios și versatil din lotul nostru, jucător pentru care am și o afinitate deosebită.

Nu mi-am format o părere bine argumentată despre fundașul dreapta Haruț pentru că n-ajungea să centreze decât foarte rar din cauza tacticii lui Croitoru, mult diferită de cea a noastră, care-l poziționa în centrul compartimentului median pe construcție. Un specialist cu care patronul nostru s-a consultat i-a spus că este un fundaș central foarte bun, care pasează direct pe mijlocași (!?). Pentru mine era doar o supoziție, întrucât construcția Botoșaniului era exclusiv în sarcina lui Rodriguez, care cobora între fundașii centrali și apela des la pasa lungă.

Între timp, mai precis în iarna asta foarte scurtă, Haruț s-a transformat într-un jucător cu talie. Eu am 1,84 și, trecând pe lângă el anul trecut, i-am estimat înălțimea la 1,80-1,81. Citesc că are 1,85 (conform unei publicații care l-a citat) sau 1,84 și un fel de Sergio Ramos (conform alteia) iar postul lui este fundaș central.

Mă bucur pentru Adrian Mutu, avea nevoie de un fundaș central de talie în perspectiva turneului final (nu stăm foarte bine în centrul defensivei). E posibil ca Haruț să fie viitorul lider de care fotbalul românesc are nevoie, poate va prelua în viitor de la Chiricheș responsabilitatea organizării defensive a naționalei mari, de ce nu? Mai ales că are acum aceeași înălțime cu Iulian Cristea și puțin-puțin sub Miron. Dar poate mai crește.

În rest, să auzim numai de bine”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.