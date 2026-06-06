Nicușor Stanciu a povestit în detaliu cum a decurs prima acțiune la echipă națională sub comanda lui Gheorghe Hagi: „Știți ce înseamnă pentru el…”

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Gică Hagi a câștigat cel de-al doilea său meci de la revenirea pe banca tehnică a echipei naționale. „Tricolorii” s-au impus cu 2-1 în Ghencea în fața Țării Galilor. După meci, veteranul Nicușor Stanciu și-a spus concluziile. Ce le-a transmis experimentatul mijlocaș suporterilor.

Concluziile lui Nicușor Stanciu după România – Țara Galilor 2-1

„Tricolorii” au deschis scorul prin Florinel Coman, în minutul 51. Brooks a restabilit egalitatea în minutul 63, însă lovitura decisivă i-a aparținut lui Adrian Rus, care a făcut 2-1 în minutul 80. După meci, Nicușor Stanciu a spus cât de important este acest succes, în ciuda faptului că a fost doar un amical, pentru moralul său și al tuturor de la echipa națională.

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„Ne bucură acest succes, chiar dacă e un amical. că e important pentru moral, încredere, dar și pentru Mister. Suporterii au venit și pentru el, stadionul a fost plin. Ne bucurăm pentru el, dar și pentru suporteri, care au plecat fericiți. În septembrie vor începe meciurile cu miză și cu siguranță vom arăta mai bine decât astăzi. Noi trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister, nu cred că stilul britanic, dar e bine să avem alternative. E bine când ai mai multe moduri de a marca și mă bucur că am fost periculoși. Contează că am câștigat și că este o atmosferă bună!”, a spus inițial Nicușor Stanciu.

Veteranul Nicușor Stanciu a dat cărțile pe față despre tinerii jucători români, dar și despre selecționerul Gică Hagi

Pe Ghencea s-au strâns 23.276 de fani la meciul câștigat de România cu Țara Galilor. Stanciu a vorbit despre , dar și despre suporteri, cărora le-a transmis că el și colegii săi vor da totul pe teren la fiecare meci care urmează. „(n.r. – despre tinerii jucători români convocați) Au de toate, și suflu nou, și un talent foarte mare toți acești tineri care vin. Nu a existat debutant sau alt jucător ajuns la națională care să nu se simtă bine, grupul a primit mereu pe toți.

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(n.r. – dacă l-a simțit emoționat pe Gică Hagi) Da, cred că îl știți mai bine decât mine. Am avut puține zile la dispoziție să lucrăm cu dânsul. Trăiește cu intensitate pe bancă, știti ce înseamnă pentru el echipa națională. Ne bucurăm că astăzi am câștigat și pentru el, fiind primul lui meci acasă. Eu nu pot face promisiuni, dar le spun fanilor că vom lăsa totul pe teren”, a mai spus Stanciu la

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