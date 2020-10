Mesajul lui Toni Petrea înainte de meciul cu Academica Clinceni: “Trebuie să fim atenţi”

Anton Petrea, tehnicianul celor de la FCSB, a avut un mesaj ferm pentru echipă înaintea partidei ce se va disputa luni, contra celor de la Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a avut un start de campionat bun sub comanda lui Petrea însă lucrurile au luat o turnură negativă după ce aproape tot lotul s-a infectat cu noul coronavirus.

Pentru moment roș-albaștrii se află pe locul 3 în clasament cu 12 puncte acumulate în 6 etape și un golaveraj pozitiv, +6.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea mesaj pentru echipă înainte de meciul cu Clinceni

“Am avut această perioadă de două săptămâni benefică pentru noi. Sunt mulțumit de modul cum au răspuns jucătorii și cred că am depășit momentele mai puțin plăcute de dinaintea pauzei competiționale. O echipă bună, o echipă care a pierdut doar un singur meci, contra CFR-ului. Are o apărare bună, sunt organizați bine defensiv și asta s-a văzut prin numărul puțin de goluri primite.

O echipă periculoasă pe contaatac și trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte și să fim concentrați pe toată perioada partidei. Au jucători experimentați, valoroși, care pot decide anumite situații de joc. Depinde numai de noi să intrăm 100% concentrați și motivați pentru miza jocului și să ne gândim că trebuie să câștigăm acest meci. Sunt jucători valoroși care au făcut parte și din lotul nostru. Proabil că valoarea lor a crescut acum, chiar dacă nu sunt 100% pregătiți fizic. Eu cred că pot avea un cuvânt de spus pe parcursul meciului și trebuie să fim atenți la ei.

ADVERTISEMENT

“Noi ne-am făcut o strategie și așa am considerat până acum. Nu pot să fiu decât mulțumit din ce am realizat până acum. Eu consider că avem un lot de jucători echilibrat și valoros. Eu vreau să fie mai dificil să fac echipa. Mie îmi place chestia asta. Să fie concurență pe posturi și jucătorii în formă să intre pe teren și să joace cât mai bine. Eu mă aștept să văd o echipă agresivă, care s-a pregătit bine în aceste două săptămâni și să ne impunem stilul și să câștigăm” a declarat Anton Petrea la conferința de presă.

Tehnicianul lui FCSB despre echipa națională

Toni Petrea a comentat pe scurt și situația pe care naționala României o traversează: “Orice român a fost afectat de aceste rezultate nefavorabile. Cred că și jucătorii noștri au avut momente în care au fost afectați din cauza faptului că echipa națională nu a câștigat dar noi ne-am concentrat pe ce avem de făcut și nu avem probleme din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tănase e un jucător profesionist și el și-a făcut traba aici și nu are nicio problemă. Dennis a venit de la România U21 cu un moral bunicel, dar la noi lucrurile sunt diferite și atmosfera e alta. Cred că totul va fi bine”

Meciul dintre Academica Clinceni și FCSB este programat pentru luni seara cu începere de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT