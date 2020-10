Mesajul lui Valentin Mihăilă după transferul la Parma: ”Nu vreau să mă opresc aici”

Valentin Mihăilă, fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova, a fost prezentat azi oficial la noua sa echipă și a spus primele cuvinte în calitate de fotbalist al Parmei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

8.5 milioane de euro au plătit italienii în schimbul jucătorului. Fotbalistul de 20 de ani a avut cuvinte de laudă la adresa formației italiene și a discutat despre stagiunea care urmează, dar și despre dorința de a încheia pe o poziție cât mai bună în clasamentul din Serie A.

”E un mare pas, dar nu vreau să mă opresc aici. Vreau să fie o rampă de lansare pentru mine această echipă. Vreau să intru pe teren cu încredere și să îmi demonstrez calitățile, pentru că de-asta sunt aici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele declarații ale lui Mihăilă după ce a semnat cu italienii

Parma are o tradiție frumoasă, iar fanii sunt aproape de echipă. Sunt extrem de fericit să fiu aici. Am vorbit cu antrenorul și mi-a spus să am încredere și să fiu pozitiv. (…) Nu am venit aici să mă bat la retrogradare”, a spus Mihăilă.

După conferința de presă, jucătorul a postat pozele pe o rețea de socializare, iar primul om care a comentat a fost tatăl său.

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă va fi jucătorul Parmei în următoarele cinci sezoane. 600.000 de mii de euro pe an va încasa fostul jucător al oltenilor.

”Mulţumesc suporterilor pentru tot sprijinul”

Mai mult de atât, în fiecare an va încasa cu 50.000 de euro mai mult. În ultima stagiune în Italia va lua 800.000 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a avut un mesaj pentru ceilalți jucători de la Universitatea Craiova după ce a ajuns la echipa din campionatul Italiei. Mihăilă și-a luat la revedere de la foștii colegi și de la fani.

“Mulţumesc suporterilor pentru tot sprijinul pe care mi l-au oferit în cele două sezoane petrecute la Universitatea Craiova, echipă la care am crescut, m-am dezvoltat şi m-am maturizat din punct de vedere fotbalistic. Mulţumesc clubului pentru că a fost alături de mine la fiecare pas! ”, a postat jucătorul pe o rețea de socializare.

ADVERTISEMENT