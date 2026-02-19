Mesajul misterios al mamei copiilor lui Ion Țiriac jr., în timp ce acesta o susținea pe Sorana Cîrstea din tribune

ADVERTISEMENT

Ion Alexandru Țiriac, iubitul Soranei Cîrstea, Cei doi sunt într-o relație din 2020.

Ileana Lazariuc are doi copii cu Ion Alexandru Țiriac

Țiriac este mai mare decât Sorana cu 14 ani și au avut o relație discretă, deși omul de afaceri este o prezentă constantă la turneele ei. La sugestia lui, Cîrstea a devenit rezidentă la Dubai, acolo unde Țiriac dezvoltă mai multe proiecte imobiliare.

ADVERTISEMENT

Ion Alexandru a fost și la Cluj, unde Sorana a câștigat Trannsylvania Open, al patrulea turneu din cariera sa. Cîrstea i-a mulțumit public iubitului ei, menționând că acesta a crezut în ea, chiar și când ea nu mai credea foarte tare.

În timp ce Țiriac jr. era la Cluj, de unde aplecat cu Sorana la Dubai, fosta lui soție, Ileana Lazariuc, a surprins comunitatea sa cu un mesaj misterior, publicat pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe imagini spectaculoase surprinse în ultima ultima perioadă din viața ei.

ADVERTISEMENT

„Viața este scurtă. Sărută încet, râzi nebunește, iubește cu adevărat și iartă repede…”

A fost una dintre aparițiile rare, Ileana (43 ani) fiind retrasă și dedicand-se în mare parte creșterii și educației copiilor ei. „Life is short. Kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly…”, a scris Ileana, mesaj care se traduce prin: „Viața este scurtă. Sărută încet, râzi nebunește, iubește cu adevărat și iartă repede…”. Acesta este un mesaj motivațional aparținând cunoscutului autor brazilian Paolo Coelho.

ADVERTISEMENT

Alexandru Ion Țiriac a format timp de 17 ani un cuplu alături de Ileana Lazariuc. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017.

Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț. După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

ADVERTISEMENT

Actuala și fosta lui Țiriac jr. stau la Dubai

Singurii nepoți ai lui Ion Țiriac au acum 17 ani (Alexandru) și 16 ani (Noah).

Sorana Cîrstea, actuala iubită a lui Ion Țiriac, a părăssit aseară turneul de la Dubai, pierzând la filipineza Alexandra Eala, scor 5-7, 4-6, după o oră și 39 de minute. Pentru performanța realizată la Dubai, Cîrstea va încasa un premiu în valoare de 49.250 de dolari și 120 de puncte în clasamentul WTA. Ea a ratat șansa de a intra între primele 30 de jucătoare ale lumii, menținându-se momentan pe locul 32 în clasamentul mondial.