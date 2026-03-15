Mesajul misterios primit de Andrei Nicolescu după scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: “E vorba de o companie foarte importantă din România!”

ADVERTISEMENT

Derby-ul tensionat Rapid – Dinamo, meci încheiat cu scorul de 3-2, dar și cu multe faze controversate de arbitraj, continuă să stârnească reacții. Președintele alb-roșilor, Andrei Nicolescu, a dezvăluit faptul că a primit un mesaj de la o companie extrem de importantă din România. Ce i s-a transmis.

Derby-ul bucureștean din prima etapă a play-off-ului SuperLigii a adus, sâmbătă seara, 5 goluri, răsturnări spectaculoase de scor și multe controverse în jurul arbitrajului. Rapid a învins pe Dinamo, scor 3-2, însă a făcut-o în urma unor decizii cel puțin ciudate ale brigăzii de arbitrii, în opinia oaspeților, dar și a specialiștilor.

ADVERTISEMENT

Duminică, într-un story postat pe pagina sa de Facebook, a postat un mesaj extrem de misterios primit de la o companie importantă din țara noastră. Nicolescu nu a vrut să dezvăluie numele acesteia și nici cel al persoanei din spatele mesajului. A punctat, la FANATIK SUPERLIGA, doar că cel care i-a scris stă în spatele uneia dintre cele ”mai mari povești de succes din business-ul românesc”.

”Eu am postat un un mesaj pe care l-am primit și l-am pus anonim pentru că nu-mi permit să dau cu subiect și predicat. E opinia unuia dintre oamenii care reprezintă la nivel de management-top una dintre cele mai mari povești de succes din business-ul românesc. O companie care reprezintă esența business-ului și reușitei economice în România și care de ceva timp își dorește să se implice în acest fenomen și cumva să ajute toate cluburile istorice să fie din ce în ce mai prezente în piață, să fie din ce în ce mai mediatizate”, spune Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce nu face publică identitatea destinatarului mesajului și dacă în spatele mesajului se află Daniel Dines (fondatorul companiei româno-americane de roboți software și AI UiPath) Andrei Nicolescu a spus: ”Pentru că nu vreau să fac asta. Dar este cea mai de succes companie privată din România. Uitați-vă la mesaj și vedeți care este percepția. (n.r. De ce nu dai mai multă greutate mesajului, că ar avea un impact triplu?) Impactul e acolo. Este o companie foarte, foarte importantă din România”.

ADVERTISEMENT

Care a fost mesajul primit de președintele lui Dinamo: ”Bătaia asta de joc!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a citit mesajul primit de oficialul dinamovist: ”Te salut, Andrei! Când ai ocazia, transmite-le, te rog, oamenilor de la LPF, Comisiei de arbitri, că genul ăsta de meci, cu bătaia asta de joc, alimentează aceleași preconcepții despre fotbal, că e o mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business.

Eu, personal, mă lupt să schimb asta în companie și în discuțiile pe care le am cu colegii mei din industria de marketing, și momente și meciuri ca ăsta din seara asta dărâmă orice argumentație. Și, în plus, pe lângă branduri, îndepărtează oamenii de fenomen, cu aceeași retorică de mascaradă ieftină”, se arată în mesajul misterios primit de șeful ”câinilor”. și de erorile de arbitraj, că pentru el este dureros. ”Toate eforturile de anii aceștia se văd risipite într-o fracțiune de secundă”.

ADVERTISEMENT