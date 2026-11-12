Sport

Mesajul Nadiei Comăneci după împlinirea celor 65 de ani de viață: „Sunt atât de recunoscătoare!”

Mihai Dragomir
12.11.2026 | 10:58
Mesajul Nadiei Comaneci dupa implinirea celor 65 de ani de viata Sunt atat de recunoscatoare
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Mesajul Nadiei Comăneci după ce a împlinit vârsta de 65 de ani. Foto: Colaj FANATIK.
Nadia Comăneci a împlinit vârsta de 65 de ani pe 12 noiembrie 2026. Fosta mare gimnastă nu a rămas indiferentă față de cei care au ținut să-i transmită gânduri bune.
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Nadia Comăneci a sărbătorit joi, 12 noiembrie 2026, împlinirea vârstei de 65 de ani. Aniversarea a coincis cu un alt moment important din viața fostei sportive născută la Onești, anume împlinirea a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținut chiar de ea. Ulterior, fosta mare gimnastă a venit cu un amplu mesaj de mulțumire față de cei care nu au uitat-o de ziua ei.

Mesajul Nadiei Comăneci după ce a împlinit vârsta de 65 de ani

La 65 de ani, Nadia Comăneci continuă să fie prezentă la marile evenimente sportive internaționale. Imaginile din ultimii ani o surprind la gale, în tribunele competițiilor de gimnastică sau alături de sportivii care au pornit pe drumul performanței și vor să se afirme. Data de 12 noiembrie a venit pentru fosta mare gimnastă cu un val de mesaje aniversare din partea apropiaților săi, dar și din partea fanilor din întreaga lume. Ea a ținut să le mulțumească tuturor printr-un mesaj din suflet, postat sub forma unui video pe contul personal.

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„Vă mulțumesc mult tuturor pentru frumoasele urări de ziua de naștere, pentru mesaje și pentru telefoanele minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua minunată. Ce an uimitor și ce modalitate de a sărbători 50 de ani de la primul 10 «perfect»! Multă muncă alături de întreaga echipă. Aș vrea să trimit multă dragoste și îmbrățișări mari familiei mele, prietenilor mei care sunt aici sau departe, sunt atât de recunoscătoare fiecăruia dintre voi. Mulțumesc mult pentru mesaje!”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci apare la televizor în România. Ce competiție va juriza

Toamna anului 2026 a venit cu o mare lovitură de imagine pentru un cunoscut post TV. Nadia Comăneci se alătură unui juriu select din cadrul unei emisiuni extrem de îndrăgite în România. Fosta mare sportivă română intră în juriul emisiunii „Românii au talent”, show-ul difuzat de ani de zile pe PRO TV și care înregistrează constant un număr impresionant de spectatori în fața ecranelor. Talent show-ul a ajuns la cel de-al 17-lea sezon, iar preselecțiile pentru noua ediție au început încă din luna septembrie.

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Cancan.ro informează că Nadia Comăneci și-a asigurat un cec de aproximativ 300 de mii de euro prin alăturarea sa în acest proiect. Dacă suma se confirmă, ea va fi protagonista unui contract-record pentru un membru din juriul unei emisiuni televizate în România. „Nu vin să caut perfecțiunea. Vin să mă emoționez, să râd și să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite”, transmitea, printre altele, Nadia Comăneci după ce și-a anunțat participarea în juriul emisiunii „Românii au talent”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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