Mesajul obscen cu care un copil l-a primit pe Florin Tănase pe „Ion Oblemenco”: „Dă-mi tricoul tău să mă…”. Foto

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României Betano chiar după un meci împotriva campioanei FCSB. Cele două formații participante în cupele europene au remizat pe „Ion Oblemenco”, iar Florin Tănase a fost întâmpinat cu un mesaj obscen afișat de un puști din galeria olteană.

Ce mesaj vulgar a primit Florin Tănase din galeria Craiovei la meciul cu FCSB

Rivalitatea dintre FCSB și Universitatea Craiova a devenit una destul de încinsă în ultimii ani, iar situațiile din ultima perioadă din jurul clubului oltean au aprins și mai tare scânteia. Mai mulți fani ai Craiovei au susținut că suspendarea lui Ștefan Baiaram ar fi venit în urma dorinței ca fotbalistul Craiovei să nu poată juca în meciurile contra roș-albaștrilor.

Astfel, bucureștenii nu au fost primiți foarte bine la Craiova, iar acest lucru s-a observat încă dinaintea fluierului de start, când Nici Florin Tănase nu a scăpat. , însă un puști din galeria olteană a avut un mesaj pregătit pentru el.

Deși la prima vedere părea un banner ciudat, din simplul fapt că venea din partea fanilor olteni: „Tănase, dă-mi tricoul tău!”, pe spatele afișului era scris mesajul licențios: „Să mă șterg cu el la c*r”.

Urmează o partidă de campionat incendiară! FCSB a ratat calificarea în urma unei faze controversate

Dacă meciul din Cupa României Betano a fost tensionat, partida din campionat va fi la un alt nivel. FCSB revine pe „Ion Oblemenco” pentru a-și lua revanșa față de olteni după ce a fost eliminată din Cupă, mai ales că al doilea gol al Craiovei a venit în urma unei faze extrem de discutate la finalul partidei.

iar opiniile au fost împărțite. Unele persoane au fost de părere că arbitrul trebuia să acorde henț și să anuleze reușita lui Florin Ștefan, în

Gigi Becali a intrat în direct după meci și a pornit un nou atac la adresa arbitrajelor, De această dată, Horațiu Feșnic a fost ținta patronului lui FCSB,