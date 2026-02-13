Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Mesajul obscen cu care un copil l-a primit pe Florin Tănase pe „Ion Oblemenco”: „Dă-mi tricoul tău să mă…”. Foto

Printre fanii Craiovei a apărut un mesaj vulgar în timpul partidei cu FCSB din Cupa României Betano! Ce i-a transmis un copil lui Florin Tănase printr-un banner
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
13.02.2026 | 07:30
SPECIAL FANATIK
Un copil, fan al Craiovei, i-a transmis un mesaj obscen lui Florin Tănase prin intermediul unui banner. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României Betano chiar după un meci împotriva campioanei FCSB. Cele două formații participante în cupele europene au remizat pe „Ion Oblemenco”, iar Florin Tănase a fost întâmpinat cu un mesaj obscen afișat de un puști din galeria olteană.

Ce mesaj vulgar a primit Florin Tănase din galeria Craiovei la meciul cu FCSB

Rivalitatea dintre FCSB și Universitatea Craiova a devenit una destul de încinsă în ultimii ani, iar situațiile din ultima perioadă din jurul clubului oltean au aprins și mai tare scânteia. Mai mulți fani ai Craiovei au susținut că suspendarea lui Ștefan Baiaram ar fi venit în urma dorinței ca fotbalistul Craiovei să nu poată juca în meciurile contra roș-albaștrilor.

Astfel, bucureștenii nu au fost primiți foarte bine la Craiova, iar acest lucru s-a observat încă dinaintea fluierului de start, când Ștefan Târnovanu a fost scuipat de un fan al oltenilor la ieșirea de la vestiare. Nici Florin Tănase nu a scăpat. Mijlocașul lui FCSB a ieșit accidentat în minutul 7, însă un puști din galeria olteană a avut un mesaj pregătit pentru el.

Deși la prima vedere părea un banner ciudat, din simplul fapt că venea din partea fanilor olteni: „Tănase, dă-mi tricoul tău!”, pe spatele afișului era scris mesajul licențios: „Să mă șterg cu el la c*r”.

Fan Unviersitatea Craiova mesaj obscen Florin Tănase
Mesajul afișat pe un banner de unul dintre fanii Universității Craiova. Foto: FANATIK

Urmează o partidă de campionat incendiară! FCSB a ratat calificarea în urma unei faze controversate

Dacă meciul din Cupa României Betano a fost tensionat, partida din campionat va fi la un alt nivel. FCSB revine pe „Ion Oblemenco” pentru a-și lua revanșa față de olteni după ce a fost eliminată din Cupă, mai ales că al doilea gol al Craiovei a venit în urma unei faze extrem de discutate la finalul partidei.

Luca Băsceanu a preluat mingea într-o zonă între braț și umăr înainte să facă faza golului al doilea, iar opiniile au fost împărțite. Unele persoane au fost de părere că arbitrul trebuia să acorde henț și să anuleze reușita lui Florin Ștefan, în timp ce altele susțin că faza nu e clară și în această situație trebuie dat credit arbitrului.

Gigi Becali a intrat în direct după meci și a pornit un nou atac la adresa arbitrajelor, după ce a mai făcut-o și în urmă cu două săptămâni după meciul contra lui Csikszereda. De această dată, Horațiu Feșnic a fost ținta patronului lui FCSB, care a lansat din nou o serie de critici și de jigniri.

