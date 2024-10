Mesajul pe care Dan Șucu i l-a transmis lui Marius Șumudică noaptea târziu după Rapid – Farul 5-0

prima pe Giulești în acest sezon, iar acum șansele de a prinde un loc în play-off au crescut considerabil. Dar duminică urmează un nou meci de foc, pe Arena Națională, contra campioanei FCSB…

Ce mesaj i-a transmis Dan Șucu lui Marius Șumudică în noaptea de după Rapid – Farul 5-0

Marius Șumudică pare că a reușit să resusciteze Rapiul în pauza cauzată de meciurile echipei naționale, dar a fost răsplătit peste măsură. Victoria categorică obținută cu 5-0 în fața Farului a liniștit apele în Giulești, dar greul de-abia de acum începe.

ADVERTISEMENT

„Spune-ne ce ți-a spus domnul Șucu azi noapte, după meci…”, a fost curios să afle moderatorul Horia Ivanovici cum a decurs discuția dintre patron și antrenor la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu am vorbit cu domnul Șucu. Doar mi-a dat un mesaj de felicitare. Atâta tot. Nu am vorbit. Eu am ajuns la două și ceva acasă, pentru că am mai rămas cu staff-ul după meci vreo 45 de minute, am mai analizat, am mai discutat…”, a dezvăluit Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„E o ușurare că s-a rupt blestemul ăsta, că nu câștigaserăți în Giulești? Cred că acesta este cel mai important lucru”, a continuat moderatorul FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30.

„Îți dai seama că înseamnă mult să câștigi pe Giulești după atâta timp și să o faci într-o astfel de manieră. Nu mă așteptam să vină atâta lume la meci, credeam că sunt supărați, dar încă o dată rapidiștii au demonstrat nu sunt suporteri de rezultat și au umplut iarățși stadionul.

ADVERTISEMENT

Cel mai mult m-a emoționat bucuria din vestiar de după meci, când i-am văzut și eu în sfârșit pe jucători că zâmbeau, cântau, se bucurau… Și mi-am dat seama că sunt o familie, mai ales că la fel se comportau și cei care au fost în afara lotului și rezervele, împreună cu toți angajații clubului.

Asta pentru mine înseamnă enorm. E ca și cum la marile sărbători pe care noi le avem, Crăciun, Paște, ai toată familia la masă și toată lumea e ok. Așa am simțit eu ieri.

ADVERTISEMENT

Probabil că tot ceea ce am făcut a fost benefic. Și nu a fost numai ideea mea, ci și a acționarilor. Și aici mă refer la întâlnirea pe care am avut-o cu câțiva dintre jucători, discuțiile pe care le-a avut.

Ș nu în ultimul rând, ceea ce ce mi-a plăcut foarte mult a fost că au interpretat foarte bine acest nou sistem, într-un timp foarte scurt. Asta înseamnă că antrenez niște băieți deștepți, niște băieți inteligenți, care au o cultură fotbalistică vastă”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce MESAJ I-A TRANSMIS patronul Dan Sucu lui Marius Sumudica dupa Rapid - Farul 5-0