Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesajul pe care Daniel Pancu i l-a trimis lui Horia Ivanovici la 6.50 dimineața, în săptămâna derby-ului cu Dinamo

Horia Ivanovici a împărtășit o poveste care arată cât de mult își respectă antrenorul Daniel Pancu meseria și clubul unde este angajat. Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a avut doar cuvinte de laudă.
Flaviu Popa
10.08.2026 | 20:45
Mesajul pe care Daniel Pancu i la trimis lui Horia Ivanovici la 650 dimineata in saptamana derbyului cu Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Mesajul transmis de Daniel Pancu lui Horia Ivanovici, la 6:50 dimineața
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Ce s-a întâmplat, mai exact? Horia Ivanovici a povestit cum în urmă cu aproximativ o zi a ținut să discute cu Daniel Pancu, astfel că l-a sunat. Pentru că era târziu, antrenorul Rapidului nu i-a răspuns. Mare i-a fost surpriza, însă, când Pancu a revenit a doua zi imediat după ce a cântat cocoșul.

Horia Ivanovici îl laudă pe Daniel Pancu, după un mesaj trimis de antrenorul Rapidului la 6.50 dimineața

Horia Ivanovici a fost surprins să fie contactat de Pancu la o asemenea oră matinală, pentru că majoritatea antrenorilor încep ziua de lucru după 8:00. Cu toate acestea, Daniel Pancu pare să fie excepție de la regulă și se implică mai mult decât o fac alții.

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„L-am sunat aseară pe Pancu să vorbim, era târziu pe la 22. Nu mi-a răspuns. Azi dimineață pe la 7 și puțin fac ochi, mă pregăteam de o nouă zi. Când mă uit pe telefon la 6:50 mesaj de la Pancu. Neața, ce faci?

Îl sun și eu pe om, la 7:30. Ce faci mă, n-ai somn? Cum adică? Eu sunt la bază. La 6.30 eram la bază. Așa vin mereu. Eu în jur de 6:30, maxim 7:00 eu sunt la bază. Am venit și mai devreme că avem meciul ăsta important cu Dinamo”, a povestit Horia Ivanovici, care e convins că Rapid a dat, așadar, lovitura cu Daniel Pancu, pentru că puțini antrenori își respectă meseria în așa mod.Zic e, în gândul meu, și-a găsit Rapidul antrenor. Omul la 6:30 era la bază. Pregătea ziua.

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Rapidul are antrenor. Bă, când te duci la 6:30. Eu am un obicei, noaptea îmi pun telefonul pe silent, poa’ să sune și Nicușor. N-am niciun fel de problemă”, a completat Ivanovici.

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Daniel Pancu, lăudat de Eugen Trică și jurnalistul Marius Mitran

În discuție a intervenit și Eugen Trică, invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA. „Asta înseamnă implicare!”, a declarat Trică. De aceeași părere a fost și jurnalistul Marius Mitran: „Se vede și din ce joacă echipa și din ce face el pentru acest club (n.r. că este mare antrenor). E important cum comunică aceste lucruri”.

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Pentru Rapid urmează unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului: derby-ul cu Dinamo. Partida se va disputa sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. Așadar, Daniel Pancu are toate motivele să își „facă temele” înainte de acest meci important, care o poate ține pe Rapid sus în fruntea clasamentului.

Mesajul pe care Daniel Pancu i l-a trimis lui Horia Ivanovici la 6.30 dimineața

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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