Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”. Exclusiv

Darius Olaru, mijlocașul celor de la FCSB, a urmărit din tribune victoria fabuloasă obținută de echipa sa în minutele de prelungire ale duelului din Europa League cu olandezii de la Feyenoord. Fotbalistul a avut un mesaj pentru impresarul său, Giovanni Becali.

Darius Olaru a văzut nebunia din FCSB – Feyenoord 4-3 din tribune

și nu și-a putut ajuta colegii din teren. Totuși, FCSB a reușit cel mai bun rezultat al sezonului și fără Darius Olaru. Campioana României a câștigat partida cu Feyenoord, scor 4-3.

FCSB a fost condusă cu 1-3, însă a revenit incredibil pe final. Florin Tănase a dat lovitura de grație la ultima fază a meciului, iar FCSB s-a impus cu 4-3, victorie care îi păstrează șansele la o calificare în primăvara europeană.

Darius Olaru, pe picior de plecare de la FCSB!? Ce mesaj i-a dat fotbalistul impresarului său în meciul cu Feyenoord

Darius Olaru a stat în lojă alături de nepotul lui Giovanni Becali. Impresarul a declarat, în emisiunea Giovanni Show, că, la un moment dat, mijlocașul l-ar fi întrebat dacă are vreo ofertă de transfer. Se pare că fotbalistul de la FCSB se gândește la o posibilă mutare în pauza de iarnă.

„Văd că Olaru nu a jucat cu Feyenoord și FCSB a câștigat. Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil. L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă. Pe Cisotti acum poate nu l-ar da, dar face 33 de ani. Ce a dat pe el? Îl duci tu de mână pentru 3 milioane. Depinde de jucător.

Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. ‘Ia zi, când plec de la FCSB?’. Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase… Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun”, a declarat agentul FIFA în emisiunea Giovanni Show.