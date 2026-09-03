Sport

Mesajul pe care Gigi Mustață și fanii FCSB nu credeau că-l vor auzi din partea lui Meme Stoica

Mihai Stoica și-a cerut scuze public suporterilor FCSB după ce și-a dat acordul pentru disputarea derby-ului cu Dinamo la Cluj-Napoca fără să consulte galeria.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 10:36
Mesajul pe care Gigi Mustata si fanii FCSB nu credeau cal vor auzi din partea lui Meme Stoica
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica, scuze publice după ce și-a dat acordul pentru Dinamo – FCSB la Cluj: „Nu am consultat pe nimeni”
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Mihai Stoica și-a cerut scuze suporterilor după ce a acceptat, fără să se consulte în prealabil cu reprezentanții galeriei, ca derby-ul cu Dinamo să se dispute în afara Bucureștiului, mai precis la Cluj-Napoca. Până la urmă, planul a picat, însă MM a ținut să își facă „mea culpa”.

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Dinamo a luat serios în calcul mutarea derby-ului cu FCSB la Cluj-Napoca, în condițiile în care Arena Națională nu putea găzdui partida. Conducerea „câinilor” s-a orientat către Cluj Arena, iar varianta era acceptată și de rivali. Mihai Stoica a transmis că FCSB era de acord să joace derby-ul în Ardeal. Stadionul de peste 30.000 de locuri le-ar fi permis dinamoviștilor să aibă parte de o asistență importantă și, implicit, de încasări consistente.

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Planul a fost însă abandonat în cele din urmă. Suporterii lui Dinamo s-au opus mutării derby-ului la peste 400 de kilometri de București și au cerut ca partida să rămână în Capitală. După discuțiile dintre conducerea clubului și reprezentanții galeriei, „câinii” au renunțat la varianta Cluj Arena și au ales stadionul Arcul de Triumf.

MM Stoica, scuze publice după ce și-a dat acordul pentru Dinamo – FCSB la Cluj: „Nu am consultat pe nimeni”

Mihai Stoica și-a cerut scuze public pentru că a acceptat ca derby-ul cu Dinamo să se joace la Cluj-Napoca fără să se consulte inițial cu galeria. Președintele Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru recunoaște că, înainte să își dea acordul, ar fi trebuit să poarte o discuție cu reprezentanții suporterilor.

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„Fanii mi-au reproșat, îmi fac mea culpa. Îmi prezint scuze public. Nu am realizat asta în emisiunea în care am fost cu Andrei Nicolescu. El a spus că e posibil să jucăm la Cluj. Eu, fără să consult pe nimeni, am spus că sunt de acord să jucăm la Cluj, neștiind că suporterii noștri nu sunt de acord să jucăm acolo.

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Nu am realizat, îmi cer scuze. Fac lucrul ăsta. A fost o scăpare. Când a fost vorba să plecăm la Târgoviște, am cerut acordul suporterilor.

Nu am realizat că trebuia să vorbesc cu suporterii înainte să mă pronunț dacă suntem OK cu varianta Cluj. A fost o discuție deschisă. De mine poți să spui foarte multe, dar nu că nu am fost alături de Peluza Nord. Au avut dreptate suporterii”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate, la „MM la FANATIK”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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