Mesajul pe care l-a primit Sorin Cârțu de la Paul Papp după Petrolul – Universitatea Craiova 1-1: „Am două răni care nici acum nu s-au vindecat”

Sorin Cârțu, frustrat după Petrolul – Universitatea Craiova 1-1: „De fiecare dată primim gol de la foștii noștri jucători”

după ce Tudorie a marcat în poarta Universității Craiova: „Bă, știi cum e. Așa se întâmplă tot timpul. Noi suntem cei care confirmăm regula asta. De fiecare dată primim gol de la foștii noștri jucători”.

Fostul mare jucător al Craiovei Maxima și-a mai adus aminte de un gol de poveste încasat de Craiova de la FCSB: „Ba cu Mamut, care pe la noi nu juca, ne-a dat cu călcâiul prin ultimele minute. Mereu ni se întâmplă lucrul ăsta. Asta e, e deja cam o regulă”.

Oficialul „leilor” a făcut apoi o dezvăluire: „Nu mai vorbesc, îl iert acuma că mi-a trimis mesaj Paul Papp. Nea Sorin, cutare, am auzit că ați spus nu știu ce, și mie mi-a părut rău. Că i-am amintit de faza aia cu Be’er Sheva imediat după meci”.

Sorin Cârțu a divulgat discuția cu Paul Papp: „Nu se aștepta să vorbesc eu de treaba asta”

Sorin Cârțu a explicat de ce fostul fundaș al Universității Craiova l-a contactat după meci: „Mi-a dat că am vorbit apropo de atitudinea lui. Dar știi cum e. Poate eram și eu așa încărcat după meciul ăsta și cu supărări și am discutat.

El mi-a dat și mi-a atras atenția că am vorbit. Și și-a cerut și scuze pentru ceea ce s-a întâmplat atuncea. Că a fost o greșeală, că nu știu ce. Nu se aștepta să vorbesc eu despre treaba asta”.

Fostul antrenor nu poate însă trece peste greșeala lui Papp: „Are și el dreptate, am și eu dreptate pentru că în perioada asta de vreo 4 ani de când am venit președinte la Craiova am două răni care niciodată nu s-a vindecat și sunt încă vii, supurează”.

„Nu pot să le uit. Sunt momente pe care fotbalul craiovean le așteaptă de 14 ani”

Sorin Cârțu a mărturisit în continuare: „Meciul cu Be’er Sheva și cel cu CFR Cluj. Nu pot să le uit. Nu pot să le uit pentru că am fost foarte aproape de niște performanțe mari. Și financiar vorbind.

Mai ales cum a fost cazul cu Be’er Sheva, când erai în play-off, îți dai seama, și mergeai în grupe. Sunt momente pe care fotbalul craiovean le așteaptă de 14 ani.

Cristi Coste și-a adus aminte de cele două partide care puteau schimba destinul recent al Universității Craiova: „Ați fost aproape de grupe în cupele europene, iar cu CFR Cluj ați fost la 90 de minute de titlu. De fapt la 70 și ceva de minute, de când a dat Nistor gol”.

