Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Mesajul pe care Lixandru i l-a dat din spital lui Mihai Stoica, imediat după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

FCSB a debutat cu dreptul în Europa League fără Mihai Lixandru. Aflat în spital, mijlocașul a avut un mesaj hilar după 1-0 cu Go Ahead Eagles
Cristian Măciucă
26.09.2025 | 07:00
Mesajul pe care Lixandru i la dat din spital lui Mihai Stoica imediat dupa Go Ahead Eagles FCSB 01
ULTIMA ORĂ
Mesajul pe care Lixandru i l-a dat din spital lui Mihai Stoica, imediat după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. FOTO: Fanatik

Mihai Lixandru (24 de ani) nu a fost pe teren în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Mijlocașul central s-a operat de apendicită cu o zi înaintea duelului de pe De Adelaarshorst, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

ADVERTISEMENT

Mihai Lixandru, mesaj savuros după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Luați-mă din spitalul ăsta!”

FCSB a debutat cu dreptul în grupa principală de Europa League. Campioana României a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, grație golului marcat de Miculescu (13). Unul dintre marii absenți ai partidei de la Deventer a fost Mihai Lixandru, care a ajuns la spital cu o zi în urmă.

„Lixandru își va reveni curând. A fost operat de apendicită. Nu e ceva grav. Chiar ne-a dat un mesaj la final: ‘Veniți cu autocarul și luați-mă din spitalul ăsta’ (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT

Următorul meci al roș-albaștrilor e în etapa a 11-a din SuperLiga, cu Oțelul Galați. Partida de pe Arena Națională e programată duminică, 28 septembrie, de la ora 20:30. În Europa League, FCSB va juca acasă cu Young Boys Berna, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Gigi Becali a anunțat când va reveni pe gazon Lixandru

Exuberant după debutul cu dreptul în UEFA Europa League, Gigi Becali a vorbit și el despre situația medicală a lui Mihai Lixandru. Boss-ul campioanei României a dezvăluit când ar trebui să fie din nou apt de joc mijlocașul în vârstă de 24 de ani.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

„Probabil doar o săptămână, pentru că e o intervenție ușoară”, a transmis Gigi Becali, la Euro Fotbal, emisiunea de la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT
20 de ani! A venit
Digisport.ro
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii

Produs 100% al Academiei FCSB, Mihai Lixandru a jucat 77 de meciuri pentru campioana en-titre, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 2 assist-uri. În prezent, conform transfermarkt.com, cota sa de piață este de 1,2 milioane de euro.

1,65 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Oțelul Galați
Presa din Olanda, dură cu Florin Tănase după Go Ahead Eagles – FCSB...
Fanatik
Presa din Olanda, dură cu Florin Tănase după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Ce au scris jurnaliștii batavi
Gigi Becali nu a fost impresionat de paradele lui Târnovanu cu Go Ahead...
Fanatik
Gigi Becali nu a fost impresionat de paradele lui Târnovanu cu Go Ahead Eagles: „Prea ușoare!”. Bîrligea își poate pierde locul de titular: ce a spus patronul FCSB
Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuză pe FCSB de tactici murdare: „Sancțiunile...
Fanatik
Antrenorul lui Go Ahead Eagles o acuză pe FCSB de tactici murdare: „Sancțiunile au fost minime”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! Fostul antrenor al FCSB a spus totul despre aventura romantică cu Elena...
iamsport.ro
ULUITOR! Fostul antrenor al FCSB a spus totul despre aventura romantică cu Elena Udrea: 'Ne-am cunoscut în intersecție. Era perfect!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!