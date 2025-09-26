Mesajul pe care Lixandru i l-a dat din spital lui Mihai Stoica, imediat după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Mihai Lixandru (24 de ani) nu a fost pe teren în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Mijlocașul central informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Mihai Lixandru, mesaj savuros după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Luați-mă din spitalul ăsta!”

FCSB a debutat cu dreptul în grupa principală de Europa League. Campioana României a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, grație golului marcat de Miculescu (13). Unul dintre marii absenți ai partidei de la Deventer a fost Mihai Lixandru, care a ajuns la spital cu o zi în urmă.

„Lixandru își va reveni curând. A fost operat de apendicită. Nu e ceva grav. Chiar ne-a dat un mesaj la final: ‘Veniți cu autocarul și luați-mă din spitalul ăsta’ (n.r. râde)”, la , după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.

Următorul meci al roș-albaștrilor e în etapa a 11-a din SuperLiga, cu Oțelul Galați. Partida de pe Arena Națională e programată duminică, 28 septembrie, de la ora 20:30. În Europa League, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Gigi Becali a anunțat când va reveni pe gazon Lixandru

Exuberant după debutul cu dreptul în UEFA Europa League, Gigi Becali a vorbit și el despre situația medicală a lui Mihai Lixandru. Boss-ul campioanei României a dezvăluit când ar trebui să fie din nou apt de joc mijlocașul în vârstă de 24 de ani.

„Probabil doar o săptămână, pentru că e o intervenție ușoară”, a transmis Gigi Becali, la Euro Fotbal, emisiunea de la

Produs 100% al Academiei FCSB, Mihai Lixandru a jucat 77 de meciuri pentru campioana en-titre, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 2 assist-uri. În prezent, conform transfermarkt.com, cota sa de piață este de 1,2 milioane de euro.