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Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv

Mihai Rotaru a dezvăluit ce mesaj i-a trimis Marius Șumudică înainte de Craiova - KuPS și a spus, pe scurt, un detaliu interesant despre relația sa cu Mihai Stoichiță.
Tibi Cocora
14.08.2026 | 16:15
Mesajul pe care Marius Sumudica i la dat lui Mihai Rotaru inainte de Craiova KuPS Kuopio Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru a dezvăluit ce mesaj i-a trimis Marius Șumudică înainte de Craiova - KuPS. Foto: Colaj Fanatik.
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Marius Șumudică i-a trimis un mesaj lui Mihai Rotaru înaintea returului dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio, însă patronul oltenilor nu a văzut urarea înaintea partidei. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, acționarul majoritar al campioanei României a povestit ce urare i-a transmis noul antrenor al lui CFR Cluj în ziua meciului și cum a reacționat acesta după ce nu a primit răspuns. Rotaru a făcut, în același context, și o referire la Mihai Stoichiță, cu care spune că are o relație veche.

Marius Șumudică i-a trimis un mesaj lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS

Patronul Universității Craiova a povestit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre mesajul primit de la Marius Șumudică înaintea partidei cu KuPS și despre motivul pentru care nu i-a răspuns antrenorului.

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„Mi-a dat mesaj Șumudică înainte de meci. Mi-a urat baftă, dar eu nu răspund în ziua meciului, am văzut astăzi. Mi-a dat mesaj vocal, apoi, că nici la – baftă – nu răspunzi? Dar eu am văzut toate aceste mesaje abia după meci, nu înainte“, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Rotaru, dezvăluire despre relația cu Mihai Stoichiță: „Nu spun mai multe”

Mesajul lui Șumudică i-a amintit lui Mihai Rotaru de alte situații asemănătoare, în care a primit încurajări înaintea unor partide importante. Patronul Universității Craiova a făcut astfel referire și la Mihai Stoichiță, cel care vine destul de des la meciurile de acasă ale Universității Craiova, despre care a dezvăluit că îl cunoaște de foarte mult timp. „Mihai Stoichiță mi-a mai făcut vreo două din astea, când venea la meci am pierdut calificările (n.r. râde). Eu pe nea Mihai îl știu de la 14 ani, dar nu spun mai multe. Avem și prieteni comuni“, a mai spus Mihai Rotaru.

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Cum a trăit Mihai Rotaru meciul cu KuPS și golul finlandezilor din primele minute

Mihai Rotaru este cunoscut ca un patron care trăiește la intensitate maximă fiecare meci al Universității. Joi seara, chiar și după 0-1, șeful „Științei” spune că el și cei din jurul său aveau încredere că echipa lui Coelho poate reveni și întoarce soarta calificării.

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„(n.r. Ce ați simți când ați văzut că e 0-1?) Am luat gol, dar toată lumea era încrezătoare. Drept dovadă, ați văzut că până la urmă am scos-o la capăt. Să nu uităm că echipa de pe locul 2 de la ei (n.r. din Finlanda), Inter Turku, a eliminat pe Bașakșehir din Turcia”, a mai spus acționarul majoritar al Universității.

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