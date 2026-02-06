Sport

Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv

Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, ce mesaj a primit de la selecționerul Mircea Lucescu, aflat în spital. Care este starea de sănătate a tehnicianului de 80 de ani.
Adrian Baciu
06.02.2026 | 13:25
Mircea Lucescu i-a trimis un mesaj lui Giovanni Becali din spital. Sursa foto: colaj Fanatik
Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României? Este o întrebare aflată pe buzele tuturor fanilor sportului rege din țară și nu numai. Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, mesajul pe care l-a primit de la tehnicianul de 80 de ani, chiar din spital.

Ce mesaj i-a trimis Mircea Lucescu lui Giovanni Becali, din spital

Vineri, 6 februarie, la cea mai nouă ediție a emisiunii „Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar din țara noastră a anunțat că a vorbit, în urmă cu doar o seară, prin mesaje, cu selecționerul Mircea Lucescu. Din spital, „Il Luce” a avut de transmis cuvinte optimiste.

„(n.r. Ce face nea Mircea?) Eu am încercat să-i dau un telefon aseară. Am zis să-i dau un telefon de sănătate. Ca oamenii, că îl cunosc de atâta timp. Nu mi-a răspuns la telefon, apoi am zis: ia să-i dau un mesaj.

I-am dat un mesaj și mi-a răspuns. I-am zis: ‘Sănătate, să ne vedem în curând’. Iar el mi-a scris: ‘Mulțumesc, Giovanni! Să ne vedem sănătoși și plini de voie bună‘”, a spus Giovanni Becali.

Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Abia așteaptă să iasă din spital”

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii „Giovanni Show”, a venit apoi cu alte vești și mai bune în legătură cu starea lui Mircea Lucescu. Se pare că selecționerul este gata să se apuce de treabă, în vederea meciului de baraj cu Turcia de luna viitoare.

„Eu știu că săptămâna viitoare sunt șanse mari să se apuce de treabă la Federație și că infecția i-a cedat la antibiotice. Trebuiau să-l externeze azi (n.r. vineri), dar au zis doctorii: ‘fiind vorba de infecție să te mai ținem 3 zile, că ai o vârstă’, și îl externează luni. E ca un leu în cușcă, nu mai poate. Nu mai poate, de-abia așteaptă să din spital”, a spus Ivanovici.

Deși e în spital, Mircea Lucescu nu este deconectat de fenomenul fotbal. Acesta are laptopul cu el și ține legătura cu secunzii de la echipa națională. „El, practic, de pe patul de spital și-a reluat activitatea”, a mai spus moderatorul de la „Giovanni Show”.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
