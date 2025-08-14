Mesajul pe care Neluțu Varga i l-a dat lui Gigi Becali înainte de Braga – CFR! L-a făcut pe patronul de la FCSB să nu se mai uite la meci

Gigi Becali a făcut show la finalul unei seri în care FCSB a rămas singura echipă în play-off-ul de Europa League. Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, i-a trimis latifundiarului din Pipera un mesaj ce l-a făcut să nu mai poată privi meciurile celorlalte două echipe românești.

F . CFR Cluj a dat de o echipă mult prea mare, Braga, de care nu a putut trece, în timp ce și să fie eliminată de Spartak Trnava, deși câștigase cu 3-0 în tur.

Înainte de startul meciurilor, Neluțu Varga i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali, care l-a făcut pe patronul lui FCSB să nu mai poată privi meciurile celorlalte două echipe românești angrenate în cupele europene:

„La CFR mi-a dat Nelu Varga mesaj cu o oră înainte: «Tati, să avem noroc, să ne calificăm». Am zis și eu din curtoazie «Doamne, ajută!». Nu m-am mai putut uita la meci, că am zis Doamne ajută și nu puteam să mă bucur dacă nu se califică.

La Craiova, la fel. Nu voiam să se califice. Să fiu contra finului? Nu mă uit! Eu am vorbit și cu Rotaru, el a zis că vrea să câștig pentru fotbalul românesc. Băi, înseamnă că eu sunt mai rău decât voi. Ori voi mințiți, ori eu sunt rău”, a declarat Gigi Becali la

Cine sunt adversarii echipelor românești în play-off

Față de anul trecut, când am avut doar două echipe în play-off, de această dată atacăm tablourile principale din cupele europene cu trei formații. FCSB, CFR Cluj și Craiova vor evolua în ultimul tur preliminar înaintea fazei principale și au o șansă importantă să câștige sume considerabile de bani.

Dacă FCSB este sigură de prezența cel puțin în Conference League, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt nevoite să-și câștige meciurile pentru a continua în cupele europene. împotriva scoțienilor de la Aberdeen, în timp ce celelalte două echipe vor juca în Conference League.

Universitatea Craiova va întâlni Bașakșehir, formație din Turcia, mult mai bine cotată decât Spartak Trnava, adversara din turul trei preliminar. De partea cealaltă, CFR Cluj a fost învinsă și retrogradată în play-off-ul Conference League și va juca împotriva suedezilor de la Hacken, care au fost eliminați de echipa norvegiană Brann.