Sport

Rușine absolută la Arena Națională înainte de FCSB -Oțelul 4-0. Cum a apărut poza lui Mircea Lucescu pe tabela de marcaj. Foto

Peluza Nord a adus un omagiu special în memoria lui Mircea Lucescu. Au fost însă și probleme înaintea meciului FCSB - Oțelul 4-0, din cauza cubului stricat de la Arena Națională
Iulian Stoica
11.04.2026 | 23:33
ULTIMA ORĂ
Peluza Nord, omagiu adus lui Mircea Lucescu! Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marele Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după ce în ultima perioadă a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență din București. Cluburile importante din Europa au transmis mesaje pentru cel mai titrat antrenor român, iar un gest similar a fost făcut de Peluza Nord la meciul FCSB – Oțelul.

UPDATE: Imaginea lui Mircea Lucescu distorsionată de cubul stricat de la Arena Națională

Din nefericire, a existat și un moment dezamăgitor pe Arena Națională, în ceea ce privește omagiul adus lui Mircea Lucescu înaintea partidei FCSB – Oțelul, încheiată 4-0. La fel ca acoperișul, care nu poate fi retras, cel mai mare stadion din țară se confruntă cu probleme și la cubul care servește drept tabelă de marcaj. Din acest motiv, imaginea lui Mircea Lucescu afișată în timpul momentului de reculegere a fost distorsionată.

ADVERTISEMENT
Poza cu Mircea Lucescu de pe cubul de la Arena Națională

Peluza Nord, omagiu adus lui Mircea Lucescu

FCSB și Oțelul se duelează în etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii. Campioana en-titre a avut o primă repriză perfectă, iar elevii lui Mirel Rădoi au marcat patru goluri în prima parte a meciului. Nu doar golurile au adus spectacol pe Arena Națională, ci și suporterii din Peluza Nord.

Mai exact, fanii roș-albaștri din galerie, care i-au scandat numele regretatului antrenor, au postat un mesaj în amintirea lui Mircea Lucescu, care sună astfel: „Respect etern, Mircea Lucescu”. Deși a evoluat la rivalele FCSB-ului, „Il Luce” se bucură de admirația tuturor românilor, în contextul performanțelor fără precedent din postura de antrenor.

ADVERTISEMENT
Totodată, jucătorii FCSB-ului au purtat tricouri speciale înainte de fluierul de start de pe Arena Națională. Elevii lui Mirel Rădoi au avut echipamente cu chipul lui Mircea Lucescu imprimat, iar partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii a marcat și un moment de reculegere în memoria marelui antrenor român.

ADVERTISEMENT
Omagiul adus de Peluza Nord în amintirea lui Mircea Lucescu. Foto: sportpictures

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, învelit în drapelul României, a fost scos din biserică și a fost așezat din nou în mașina mortuară, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, locul în care marele antrenor își va dormi somnul de veci. Familia, apropiații, precum și numeroase personalități din sport și din viața publică au fost prezenți pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul său drum.

ADVERTISEMENT

Ceremonia de la cimitir a debutat cu intonarea imnului național de către fanfară, urmată de salvele de onoare ale Gărzii Naționale. Cele trei zile de doliu s-au încheiat odată cu coborârea sicriului în cavoul familiei, iar cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de numeroase coroane.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
