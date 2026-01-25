Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv

Peluza Nord a transmis un mesaj pentru jucătorii campioanei înainte de meciul crucial FCSB - CFR Cluj. Ce avertisment a oferit Gigi Mustață.
Iulian Stoica
25.01.2026 | 10:30
Mesajul Peluzei Nord pentru jucatori inaintea derbyului crucial FCSB CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Peluza Nord, mesaj pentru FCSB înainte de meciul decisiv cu CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB are șanse minime să continue în UEFA Europa League după înfrângerea suferită în fața lui Dinamo Zagreb. Campioana en-titre trebuie să se concentreze pe SuperLiga, acolo unde situația este complicată. Roș-albaștrii se află pe locul 9, iar în etapa a 23-a vor da peste CFR Cluj, meci care are o importanță aparte. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a oferit un mesaj pentru jucătorii pregătiți de Elias Charalambous.

Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înainte de FCSB – CFR Cluj

Deși rezultatele obținute de FCSB în acest sezon nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, campioana en-titre s-a bucurat în permanență de suportul Peluzei Nord, însă răbdarea fanilor pare să fi ajuns aproape de final.

Înainte de FCSB – CFR Cluj, Gigi Mustață, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, a ținut să le amintească fotbaliștilor că Peluza Nord este în continuare alături de echipă. Totuși, dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți, liderul fanilor a transmis că o parte dintre suporteri nu vor mai veni la stadion.

„Mesajul nostru, al Peluzei Nord, este că vom fi lângă ei până în momentul în care vor demonstra că își merită soarta, că își merită locul din clasament. Dacă nu, ne pare rău.

Vom fi alături de ei, lângă ei, dar, dacă nu va exista atitudine în teren, vor pierde niște suporteri”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Tănase nu va juca în meciul cu CFR Cluj

Marele indisponibil al FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb a fost Florin Tănase. Fotbalistul roș-albaștrilor a simțit dureri la ultimul antrenament și va lipsi și la duelul cu CFR Cluj, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

