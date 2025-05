Mesajul postat de Alexia Eram la mai bine de 7 luni de la despărțirea de Mario Fresh. Detaliul care i-a surprins pe fani

Mesajul postat de Alexia Eram la mai mult de 7 luni de la despărțirea de Mario Fresh i-a surprins pe internauți. Un anumit detaliu a fost observat de fanii creatoarei de conținut.

Mesajul pe care Alexia Eram l-a postat pe pagina sa. Ce legătură are cu Mario Fresh

În toamna anului trecut, după opt ani de relație, iar vestea a fost una neașteptată pentru toată lumea, mai ales că cei doi formau un cuplu ce părea solid.

La mai bine de șapte luni de la despărțire, amândoi și-au refăcut viețile. Fiecare dintre ei are o altă relație acum, însă ambii sunt discreți atunci când vine vorba despre acest aspect al vieții personale.

Fiica Andreei Esca și-a expus discret noua relație. Fostul ei partener este împreună cu o tânără despre care nu a oferit foarte multe detalii până acum.

Deși au trecut luni bune de la despărțire, Alexia Eram a postat o imagine care face referire la relația cu fostul iubit. Aceasta apare alături de un tomberon pe care este afișat mesajul “My ex still misses me” (n.r. “Fostului meu încă îi este dor de mine”).

Detaliul din imaginea postată nu a fost trecut cu vederea de către internauți. Aceștia s-au gândit, imediat, că este vorba despre un mesaj subtil la adresa fostului partener, care a fost surprins alături de actuala iubită.

Ce spunea Mario Fresh despre relația cu Alexia Eram

Despărțirea dintre Alexia Eram și Mario Fresh a fost o perioadă dificilă pentru amândoi. Perioada de după ce el și fosta parteneră au decis să meargă pe drumuri separate a fost una în care tânărul cântăreț a fost inspirat să compună mai multe melodii.

În timpul unui concert, pe care a avut-o. În tot acest timp, el și Alexia Eram au crescut și s-au maturizat destul de mult.

“A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume.

În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos.

La un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în urmă cu câteva luni, potrivit .